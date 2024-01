Play’n GO se adelanta al Día de San Valentín con «Moon Princess: Power of Love»

Play’n GO presenta «Moon Princess: Power of Love», una romántica adición a su popular serie de tragamonedas, justo a tiempo para el Día de San Valentín.

Comunicado de prensa.- Play’n GO añade un nuevo y romántico título a su exitosa serie, «Moon Princess», con «Moon Princess: Power of Love», justo a tiempo para San Valentín.

Tanto los fans de la serie «Moon Princess» como aquellos que aman los grid slots, tienen motivos para celebrar con el lanzamiento de este romántico slot.

En esta nueva aventura, dos príncipes se disputan la atención de Love, pero ¿a quién le entregará su corazón? Tras el lanzamiento de «Moon Princess Trinity» a principios de año, este nuevo título no hace sino sedimentar aún más la fuerza de las IP de Play’n GO.

Se han introducido nuevos personajes en la IP, demostrando que no es solo un cambio en la jugabilidad lo que mantiene a los jugadores al borde de sus asientos, sino también un testimonio de la habilidad innata de Play’n GO para capturar la experiencia de las tragamonedas verdaderamente entretenidas.

Tanto las tiradas gratis como el multiplicador se han aumentado a x100; una característica que suele verse en la popular ‘Serie 100’ de Play’n GO (be still our beating heart). Los jugadores estarán encantados de descubrir que el premio «Clear the Grid» sigue estando muy presente en esta edición de la serie.

Cuando conocimos al trío de princesas lunares en 2017, era difícil imaginar que algún día esta serie se convertiría en una de las favoritas de los fans de la comunidad de tragamonedas.

Con su propio título en la serie 100, así como una mágica edición navideña, «Moon Princess: Power of Love» conquistará los corazones de los fans de la serie y de los nuevos jugadores.

George Olekszy, jefe de retención de juegos, dijo: «Es impresionante ver que Love tiene su propia aventura. Esto es lo que pasa cuando se construye una IP fuerte que los jugadores adoran, nos permite, como proveedor de tragamonedas, jugar realmente con nuestros personajes y llevarlos en nuevas direcciones, a su vez allanando el camino para nosotros para innovar características y sumergir a los jugadores en la experiencia de la tragamonedas».

«Moon Princess: Power of Love» de Play n GO se une a la serie «Moon Princess», que seguro se hará tan querida como el resto de títulos de la IP y es una impresionante versión de la clásica tragamonedas de San Valentín.