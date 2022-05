Play’n GO presenta un nuevo juego: King’s Mask

Esta es la primera vez que el rey Tutankamón se introduce en el universo de Play’n GO.

Comunicado de prensa.- La serie del Antiguo Egipto de Play’n GO crece aún más con su último lanzamiento, King’s Mask.

De todos los faraones egipcios, el rey Tutankamón es uno de los más famosos, y por una buena razón. Su máscara dorada es reconocible en todo el mundo, pero los tesoros que esconde son menos conocidos. Hay una leyenda que dice que quien ponga sus manos sobre la máscara de oro del Rey Tut se le otorgará un poder inimaginable y la fortuna de riquezas dignas de un faraón.

De acuerdo con la compañía, este juego está diseñado tanto para jugadores nuevos como experimentados. Esta es la primera vez que el rey Tutankamón se introduce en el universo de Play’n GO. Aunque los fanáticos de los juegos de Play’n GO pueden ver una conexión entre King’s Mask y Legacy of Egypt, donde aparece un faraón en los carretes. ¿Podría ser este el rey Tut?

Ver también: Play’n GO lanzó el nuevo tragamonedas Animal Madness

Los jugadores pueden elegir entre tres funciones de Free Spins para dar forma a su juego. Los jugadores también podrán escoger entre 15, 10 o 5 giros gratis. Cada uno presenta un multiplicador diferente y gana hasta x10,000 en su apuesta total. Las diferentes funciones de Free Spin permiten a los jugadores probar diferentes funciones y obtener diferentes resultados.

Este juego equilibra lo clásico y lo contemporáneo para una nueva versión de un tema muy querido.

Charlotte Miliziano, directora de juegos de Play’n GO, señaló: “La opulencia que las narraciones de dioses y faraones del Antiguo Egipto son siempre populares entre los jugadores, ya que el contenido es tan rico. Pero ninguno es tan famoso como el rey Tut, menos Cleopatra, por supuesto”.

Y agregó: “Por mucho que nos guste explorar narrativas y dinámicas de personajes, también nos gusta crear estilos clásicos de juegos. Esta dedicación a la variedad dentro de nuestra cartera es la razón por la cual los jugadores regresan a nuestros juegos una y otra vez. Saben que serán algo para ellos.