Play’n GO presenta su nuevo slot game “Viking Runecraft Apocalypse”

Este es un tragamonedas de cuadrícula en cascada, en la que los jugadores buscan crear combinaciones ganadoras en la cuadrícula de 7×7.

Comunicado de prensa.- Play’n GO trae a los jugadores de regreso a Asgard en la secuela de su popular tragamonedas en línea, Viking Runecraft, en el nuevo título “Viking Runecraft Apocalypse“.

El tortuoso Loki cambió su lealtad una vez más, y esta vez puso su mirada en el hogar de los dioses. Su determinación de conquistar Asgard y reclamarla para sí mismo significa que los dioses van a tener mucho trabajo por delante y todo indica que necesitarán algo de ayuda.

Los jugadores tomarán las armas y defenderán el reino de los dioses del dios de las trampas, pero no estarán solos en la batalla. Se encontrarán hombro con hombro con los dioses nórdicos Freya, Heimdall, Thor y el mismísimo Padre de Todo, Odín. Situado en el caos que es Ragnarök, “Viking Runecraft Apocalypse” es un juego de tragamonedas con múltiples funciones, que brinda a los jugadores una gran cantidad de emocionantes giros y vueltas.

“Viking Runecraft Apocalypse” es un tragamonedas de cuadrícula en cascada, en la que los jugadores buscan crear combinaciones ganadoras en la cuadrícula de 7×7. Cada combinación desaparecerá, lo que permitirá que más símbolos caigan en cascada, lo que podría generar más combinaciones ganadoras.

Ver también: Play’n GO fue galardonado como el Estudio de Juegos del Año

Mientras avanzan en el juego base, los jugadores podrán desbloquear diferentes funciones, incluido el Spirit Wild. Este actúa como un símbolo Wild normal, pero se cargará con cada combinación ganadora, excepto aquellas que provengan de una cascada. Una vez que los jugadores obtengan cuatro combinaciones ganadoras seguidas, desbloquearán uno de los cuatro regalos de los dioses. Estos obsequios varían de un dios a otro y agregarán diferentes combinaciones de símbolos Wild a la cuadrícula, lo que aumenta la posibilidad de obtener combinaciones ganadoras.

Los jugadores también intentarán llenar el medidor de carga rúnica, con cada símbolo que forme una combinación ganadora. Si alcanzan los 35 símbolos en el medidor, activarán la función Power of the Aesir y recibirán un poder elegido al azar de Freya, Heimdall, Thor u Odin. Cada dios proporcionará una bonificación diferente a la cuadrícula. Si los jugadores luego cargan el medidor con 65 símbolos, desbloquearán la ronda Ragnarök Free Spins, activando todas las funciones de Power of the Aesir a la vez y dando a los jugadores una selección de Free Spins.

Play’n GO tiene como objetivo desarrollar estas experiencias de juego ricas en conocimientos para brindarles a los jugadores algo más grande en lo que hincar el diente. De acuerdo con la compañía, la combinación de un juego emocionante con narraciones divertidas y atractivas crea naturalmente una experiencia mucho más agradable para todos. Para la firma, el desarrollo de secuelas de IP ya populares es un componente clave de esto y ya demostró ser exitoso con IP como la serie Book of Dead y Reactoonz.

Ver también: Play’n GO obtuvo el nivel 2 avanzado de la certificación estándar de juego más seguro

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Siempre es un momento emocionante lanzar una nueva IP, pero puede ser aún más emocionante expandir una que ya ha cautivado a las audiencias de todo el mundo”.

Y añadió: “Juegos como ‘Viking Runecraft Apocalypse’ representan perfectamente nuestros objetivos para cada uno de nuestros títulos. Una narrativa cuidadosamente elaborada, junto con un juego realmente divertido y rico en funciones, son cosas por las que nos esforzamos con cada título que lanzamos”.