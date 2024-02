Play’n GO presenta “Love is in the Fair”

Play’n GO acelera el pulso en su última cita romántica.

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a un viaje romántico por el paseo marítimo en busca del amor en su último slot en línea, «Love is in the Fair«.

Los fanáticos del lanzamiento del mes pasado, «Moon Princess Power of Love«, además de títulos como «15 Crystal Roses: A Tale of Love» disfrutarán de la narrativa romántica de «Love is in the Fair», que ve a dos “tortolitos” reunidos en el mágico paseo marítimo, y del juego dinámico del tragamonedas.

Play’n GO invita a los jugadores a “dar un paseo romántico por la feria con su cita”. En el camino, pueden encontrar el símbolo «Love Cam Wild», que puede aparecer como multiplicador en cualquier giro hasta un enorme comodín multiplicador x100.

Si un jugador recolecta tres o más «Scatters», se activará la ronda de giros gratis y se otorgarán tres giros. Cada «Scatter» adicional que aparece llena un paso en el Mapa del Amor, desbloqueando multiplicadores más altos a lo largo del camino, y los Giros Gratis Intemporales se desbloquean con la decimoquinta y última Imagen Romántica brindando la mayor oportunidad de ganar a lo grande en estos carretes románticos.

Según Play’n GO, «‘Love is in the Fair’ es la elección perfecta para los jugadores que aman el romance y disfrutan del emocionante entorno del paseo marítimo del recinto ferial». Se suma a una gran cantidad de otros fantásticos títulos de temática romántica en el catálogo de Play’n GO, incluidos juegos como «‘»Love Joker»‘» y «Tales of Asgard: Freya’s Wedding».

George Olekszy, director de retención de juegos, dijo: “El hecho de que el Día de San Valentín ocupara un lugar central en uno de nuestros lanzamientos de febrero fue una obviedad. ‘Love is in the Fair’ es un testimonio de la solidez de nuestras IP independientes. Como proveedor líder de tragamonedas, títulos como este realmente demuestran nuestra dedicación a una excelente jugabilidad”.

Según la empresa, gracias a sus impactantes imágenes, su temática oportuna y su juego inmersivo, Love is in the Fair no es solo una tragamonedas perfecta para San Valentín 2024, sino que también es una combinación perfecta para los entusiastas de las tragamonedas durante todo el año.