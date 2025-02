Play’n GO presenta «Invading Vegas Revenge on Mars»

Este tragamonedas de cinco carretes y 20 líneas de pago está lleno de símbolos temáticos y tiene una banda sonora envolvente.

Comunicado de prensa.- Play’n GO lleva a los jugadores a un curso de colisión cósmica con «Invading Vegas Revenge on Mars«, la muy esperada secuela de «Invading Vegas». Este tragamonedas intergaláctico promete entretenimiento de alto octanaje mientras la ciudad favorita de la Tierra choca con el caos marciano.

«Invading Vegas Revenge on Mars» reinventa el caos de su predecesor, introduciendo un giro marciano al caos de lúces de neón que caracteriza a la llamada «Ciudad del Pecado» en la forma de la propia versión extraterrestre de Las Vegas en Marte. Desde vaqueros espaciales hasta selvas ambulantes, el juego está repleto de características fuera de este mundo, lo que lo convierte en un juego imprescindible para los fanáticos de las tragamonedas extravagantes y basadas en historias.

Los jugadores pueden esperar un tragamonedas de cinco carretes y 20 líneas de pago lleno de símbolos temáticos y una banda sonora envolvente. Y si bien hay mucho en juego, la emoción es aún mayor, con el potencial de ganar hasta 2500 veces la apuesta.

La clave del atractivo único del juego son sus comodines ambulantes, que se activan cuando aparecen pilas de símbolos completas en los carretes uno y dos, o cuatro y cinco, sin una línea de pago ganadora. Estos comodines atraviesan los carretes, dejando símbolos misteriosos a su paso, transformando los giros en experiencias emocionantes a medida que multiplicadores de hasta x10 acumulan las recompensas.

Doce giros gratis esperan a los jugadores que consigan tres símbolos scatter de coches espaciales, y estos se pueden reactivar durante hasta 120 giros, una característica perfectamente adecuada para jugadores que buscan alta volatilidad y grandes ganancias. La interacción entre los símbolos misteriosos y los comodines ambulantes garantiza que cada giro genere suspenso, con multiplicadores que se combinan para generar pagos explosivos.

Ver también: Play’n GO anuncia la obtención de una licencia en Delaware

A los fanáticos de Invading Vegas les encantará esta evolución intergaláctica, que toma el encanto atrevido del original y lo amplifica con imágenes marcianas y una jugabilidad dinámica. Con símbolos apilados de alto pago y animaciones coloridas, «Invading Vegas Revenge on Mars» es un festín para los sentidos.

El jefe de retención de juegos de Play’n GO, George Olekszy, dijo: “’Invading Vegas Revenge on Mars’ es la combinación definitiva de caos y encanto. A los jugadores les encantará la función ‘walking wild’ y los dobles giros cargados de adrenalina que brindan un gran potencial para ganar grandes ganancias. Es Play’n GO haciendo lo que mejor sabemos hacer: innovar para entretener”.