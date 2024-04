Play’n GO presenta «Boat Bonanza Down Under»

Play'n GO amplía su catálogo con esta nueva y divertida incorporación.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presentó su nuevo juego “Boat Bonanza Down Under”. En esta secuela marítima, los jugadores se dirigirán a la costa australiana para realizar grandes capturas. Pero tendrán que tener cuidado ya que los bichos en estas aguas pueden morder.

Este último lanzamiento amplía la increíblemente popular serie de tragamonedas de pesca de «Boat Bonanza«. Después de la primera secuela, «Boat Bonanza Colossal Catch«, en este próximo título los jugadores se dirigen a unas vacaciones muy necesarias. Pero cualquier pescador experimentado le dirá que tenga cuidado incluso cuando pesca por diversión: los lugareños que viven en estas aguas tienen unos dientes bastante afilados y buscan hacer sus propias capturas.

Durante el juego base, los jugadores harán girar los carretes de 5×4 creando combinaciones ganadoras de símbolos debajo de su anillo de goma flotante. Mientras los carretes giran, los jugadores también tendrán la oportunidad de hacer uso de varias funciones de bonificación interesantes, incluida la colección de premios instantáneos, completa con tres variantes, así como una ronda de giros gratis con mejoras especiales que se pueden elegir.

Cada una de estas mejoras de bonificación para la ronda de giros gratis cuenta con una forma diferente de mejorar el valor de ganancia y las posibilidades durante la ronda.

Los jugadores que disfrutaron de títulos anteriores de la serie «Boat Bonanza», así como de juegos como «Mega Don Feeding Frenzy» y «Sea Hunter«, estarán emocionados de probar esta última incorporación a la colección de tragamonedas marinas.

El título presenta mecánicas de juego y diseños familiares como los juegos anteriores de «Boat Bonanza», al mismo tiempo que mantiene las cosas frescas con una variedad de características nuevas y diseños actualizados, incluido el telón de fondo australiano y la vida marina.

George Olekszy, jefe de retención de juegos en Play’n GO, dijo: “Traer una nueva incorporación a la serie ‘Boat Bonanza’ después de la gran recepción de los títulos anteriores fue una obviedad para nosotros. Nuestros títulos de tragamonedas marinas son increíblemente populares entre los fanáticos y el estilo artístico y la jugabilidad de lanzamientos como ‘Boat Bonanza Down Under’ es algo de lo que estamos muy orgullosos».

«Boat Bonanza Down Under» lanza otro camarón a la parrilla de Play’n GO este año, aportando otro clásico instantáneo a su biblioteca de tragamonedas marinas.