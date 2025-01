BetConstruct repasa los éxitos obtenidos en 2024 y anticipa sus objetivos para el 2025

BetConstruct hizo un repaso por los logros obtenidos a lo largo del año pasado, que incluyen la expansión global de la empresa, nuevas asociaciones y lanzamientos y los Ortak x B.F.T.H. Arena Awards.

Comunicado de prensa.- A lo largo de 2024, BetConstruct ha redefinido la excelencia en el panorama del igaming a través de la innovación estratégica y la expansión pionera en el mercado. El viaje de la compañía ha estado marcado por logros transformadores, desde la obtención de prestigiosas licencias y el lanzamiento de productos revolucionarios hasta la celebración de eventos emblemáticos de la industria que han establecido nuevos puntos de referencia. «A medida que nos adentramos en 2025, estos hitos han sentado las bases para un nuevo y ambicioso capítulo en la evolución del igaming, prometiendo a los socios oportunidades sin precedentes para el crecimiento y el éxito», afirmó la empresa.

Alcance global

BetConstruct ha ampliado significativamente su presencia en el mercado global a lo largo de 2024. La participación activa de la compañía en los principales eventos de la industria en Asia, África, Latinoamérica y Europa ha reforzado aún más su posición internacional como líder de la industria. En 2024, BetConstruct también adquirió la licencia de juego de Tobique, estableciendo un punto de apoyo estratégico como entidad que cumple las normas del sector.

Ortak x B.F.T.H. Arena Awards

Además de mantener su posición como expositor activo en prestigiosos eventos de la industria, BetConstruct organizó los dos eventos de referencia Ortak x B.F.T.H. Arena Awards en 2024. La segunda edición en Ereván, Armenia, estableció nuevos estándares de la industria, seguida de una tercera edición sin precedentes en Ras Al Khaimah, EAU, la primera de su tipo.

Durante los Ortak x B.F.T.H. Arena Awards 3.0, el cofundador de BetConstruct, Vigen Badalyan, presentó actualizaciones clave sobre la colaboración de BetConstruct con el mercado Ortak, incluida la nueva función «Ortak SnowBall«. El evento también atrajo la atención a través del lanzamiento de la «PopOK Property Blockchain Raffle», que incluía un gran premio de un apartamento de lujo en Ras Al Khaimah.

Ampliación de la oferta de productos de BetConstruct

BetConstruct no ha dejado de actualizar sus productos año tras año, y este año no ha sido una excepción, continuando con el compromiso de la empresa con la innovación y la mejora. La completa suite de Casino y Sportsbook de BetConstruct ha conservado su estatus, al igual que la miríada de productos y servicios ofrecidos por la empresa.

En 2024, el equipo detrás de BetConstruct introdujo «The Last Battle», un programa de fidelización de nuevo nivel que mejora la retención de jugadores y aumenta el compromiso a nuevas alturas. En su debut en la SBC Summit de Lisboa, The Last Battle ha recibido críticas muy favorables y se está perfeccionando para incluir aún más funciones. El año pasado también destacó el entorno de gestión empresarial Spring BME, que está llamado a revolucionar la forma en que los socios lanzan y gestionan sus negocios de igaming.

Visión de futuro

Tras la exitosa campaña «It’s Your Dream», BetConstruct introdujo el concepto «Center of Gravity» en los Ortak x B.F.T.H. Arena Awards 3.0, presentando una nueva dirección para la industria del igaming. El enfoque estratégico de la compañía en el desarrollo de productos, la expansión del mercado y el cumplimiento normativo ha establecido una base sólida para 2025.

BetConstruct presente en ICE Barcelona 2025

BetConstruct invita a los profesionales de la industria a explorar oportunidades de asociación en ICE Barcelona, del 20 al 22 de enero de 2025. Visite el Stand 4A20 en Fira Barcelona Gran Via para presenciar la implementación completa del concepto del Centro de Gravedad y descubrir las últimas innovaciones de la compañía – todo ello presentado en el stand más grande de los 20 años de historia de la compañía.