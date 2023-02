Play’n GO desata una tormenta eléctrica con su nuevo slot, Colt Lightning

Colt Lightning se une a la diversa cartera de Play'n GO.

Con un diseño único y con tres características fascinantes que se complementan entre sí a lo largo del juego, Play’n GO presenta su último lanzamiento, Colt Lighting.

Comunicado de prensa.- Una tormenta eléctrica ha azotado las llanuras mientras Play’n GO carga los carretes a máxima potencia con un nuevo título, Colt Lightning.

La misión de Play’n GO de entretener continúa con esta tragamonedas en línea repleto de funciones, en la que un caballo salvaje es golpeado por un arnés de luces con poderes electrizantes que se desarrollan en los carretes.

Incluso antes de que toques girar, Colt Lightning irradia la sensación nostálgica de los juegos clásicos de búfalo con el toque contemporáneo de Play’n GO. Ubicado en un diseño único, se han desarrollado tres características para complementarse entre sí a lo largo del juego, lo que es ideal tanto para los recién llegados a los tragamonedas como para los entusiastas.

Colt Strike ve los símbolos de Colt aumentados en los carretes aumentando el potencial de una ronda no ganadora. Si un símbolo de herradura cae en el carrete tres, se activará la función Re-spins, que no solo brinda la posibilidad de obtener una ganancia, sino que la altura del carrete también aumenta en una fila, esta función puede jugar hasta tres veces aumentando el potencial aún más.

Los Free Spins se activan al obtener los tres Scatters como era de esperar, pero Play’n GO ha impulsado innovaciones al cambiar el color del Colt durante la ronda, que ahora vale el doble.

Visualmente con un guiño a los juegos de búfalos y animaciones eléctricas, Colt Lightning se une a la diversa cartera de Play’n GO. Los fanáticos de títulos como Beasts of Fire (2021), Safari of Wealth (2022) y, más recientemente, Mount M (2022), que se lanzó en septiembre del año pasado, seguramente disfrutarán de este nuevo título electrizante.

El jefe de retención de juegos en Play’n GO, George Olekszy, dijo: “La atención al detalle de Play’n GO es evidente en todo momento. Además de las características mencionadas, este es un juego entretenido que es fácil de seguir. Tan pronto como el relámpago animado Colt galopa hacia ti, sabes que una característica está a punto de jugarse. Incluso la elección de tener los símbolos de Colt en un color diferente en los Free Spins es una demostración del enfoque de Play’n GO para el entretenimiento del jugador”.