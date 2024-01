Perú: denuncia de estafa por juegos de apuestas promocionados por influencers

Se trata un juego buscaminas online y en la advertencia señalan que la responsabilidad es tanto de las empresas, como de las personas que lo promocionan

Perú.- Durante los últimos días, en redes sociales circula una promoción para ser parte de diversas casas de apuestas digitales en Perú con el popular juegos buscaminas en línea. Para esto, son los influencers o figuras públicas son convocados para promocionar la casa de apuestas, en especial del juego de las minas de BBRBET. Sin embargo, advierten que podría haber una estafa detrás, por eso se alertó a los jugadores.

Figuras locales como Rodrigo Cuba, Ale Venturo, Samahara Lobatón, Melissa Klug, La Uchulú, de Instagram o TikTok, son los voceros que más convocan a los usuarios a unirse y apostar de dinero en Perú. De hecho, algunos de los creadores de contenido muestran grandes ganancias en sus cuentas digitales y afirman que mucho de esto lo han conseguido apostando.

Ver también: Modifican lineamientos en loterías de Perú

Este juego de las minas tiene un modus operandi característico: no hay nada que descargarlo, o sea es en modalidad en línea. El jugador tiene que hallar, en un tablero de 25 casillas, los diamantes escondidos. Cada vez que el jugador encuentra un diamante, gana una determinada cantidad de dinero, pero si encuentra una bomba, pierde todo el dinero que ha ganado hasta el momento.

La denuncia de estafa piramidal

La realidad de este juego parecería ser otra. Dos influencers peruanas, Lissy Verástegui y Lorena Lu denunciaron la trama oculta detrás de esta estrategia, basada en su experiencia. La promesa sería una estafa o una ganancia piramidal donde los creadores de contenido son los más beneficiados y no los usuarios.

Verástegui señaló que las ganancias que tienen los influencers que publicitan estos juegos no son por sus apuestas, sino que se realizan por generar que más personas ingresen dinero a la plataforma usando el código que ellos les entregan.

“El sistema de ganancia es: yo busco gente que quiera apostar, que no tienen toda la información completa. Apuestan, le meten plata y yo me gano mi comisión y ellos pierden todo. Algunos se darán cuenta y otros no”, agregó en su descargo.

Ver también: Expertos abordaron la regulación de los juegos online y apuestas deportivas en Perú

Por otro lado, la influencer Lorena Lu, también expuso su experiencia confesando que también la invitaron a ser parte de esta publicidad, pero cuando le explicaron cómo ella iba a ganar dinero, prefirió decir declinarlo.

“A mí me invitaron a formar parte de estos influencers que promocionan este tipo de juegos. Pero cuando me explicaron como iba a ganar yo el dinero no me pareció, no iba conmigo. En honor a la verdad, no ganas jamás esa cantidad de dinero jugando. Es por el número de personas que te siguen, la descargan y recargan, dinero fácil sí, pero no para ustedes”, comentó Lu en en un video en su cuenta de TikTok.