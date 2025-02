Operativo contra el juego ilegal en Chile: identifican más salas en Independencia

El alcalde Agustín Iglesias dijo que existen 39 casinos ilegales en la comuna.

Chile.- En una nueva jornada de fiscalizaciones en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile, el alcalde Agustín Iglesias se refirió a la existencia de casinos ilegales en la zona. Reveló que tienen identificadas 39 salas de juego que no cuentan con autorizaciones para su funcionamiento.

En diálogo con el programa «Tu día» del medio local Canal 13, Iglesias dijo: “El otro día entré a un casino que es chico, con cien máquinas, casinos clandestinos con máquinas de apuestas. Tenemos identificados 39. Los casinos están al frente de la municipalidad, con carteles, no hay que ser sabio para saber lo que ocurre en Independencia». Asimismo, dijo que ese mismo día “llegaron tres abogados a enfrentarme, ellos tienen la asociación de casinos de azar (ilegales) en Independencia, tienen una asociación con sede y oficina en Independencia”.

Fuente: «Tu Día» – Canal 13.

El alcalde transmitió: “Hemos sacado 19 (máquinas) y yo le dije al abogado que las iba a sacar todas. Estamos hablando de un mercado ilícito que estaba permitido por negligencia, merece una investigación”.

La autoridad comunal acusó que se trata de una “economía ilícita” que cuenta con una serie de bodegas para guardar mercadería e implementos para el comercio ilegal. “Es impresionante lo que uno se encuentra. En dos meses me he encontrado con cuestiones que no sabía que existían”, declaró Iglesias al medio local.

Al referirse al operativo, el alcalde contó: “Nos llevamos 19 (máquinas) con el camión más grande que tengo. No tengo bodegas ni contrato para destruir máquinas. No tengo cómo sacar todas las máquinas si no tengo donde tenerlas. Esto funciona a vista y paciencia de las autoridades”. Además, dijo: “Hago todo lo que puedo hacer, pero no tengo tantas herramientas. Si puedo cerrar los 39 casinos y tengo el apoyo de las autoridades, lo voy a hacer”.

A principio de febrero, autoridades de Independencia incautaron 27 máquinas de juego que no contaban con las correspondientes autorizaciones. El casino ilegal funcionaba a unos 300 metros de la municipalidad local.