Merkur Gaming celebra el gran éxito conseguido en G2E Las Vegas

Merkur Gaming celebró su regreso a G2E Las Vegas y afirmó que fue un gran éxito.

Comunicado de prensa.- Tras la edición 2019 de G2E, MERKUR GAMING emitió un comunicado en el que expresaba que aquella había sido la mejor edición del evento hasta la fecha. Luego llegó la pandemia del Covid-19; en 2020 se suspendió la feria y en 2021 se llevó a cabo de manera ‘híbrida’, de manera online y en parte presencial (con restricciones).

Es por eso que las expectativas para el evento de este año eran muy altas, y G2E no defraudó. De hecho, su frase promocional ‘G2E: Where The Global Gaming Industry Comes Together’ (G2E: donde los líderes mundiales de la industria del juego se reúnen) se cumplió totalmente e incluso se superó.

MERKUR hizo todo lo posible para garantizar que este regreso a uno de los mejores y más grandes eventos B2B del mundo de los juegos fuera un gran éxito para su marca y, de hecho, se convirtió en eso.

El stand de MERKUR en Las Vegas se destacó por su amplia gama de Jackpots progresivos vinculados: a los ya extremadamente exitosos Link Zone y Solar Link y el recientemente lanzado Red Pocket Jackpot ahora se unen dos nuevos productos: China Charms y el emocionante Fortunes of Fulu Chen.

Agregue a este quinteto centelleante la pantalla del banco MERKUR Mystery y las muchas innovaciones nuevas en mezclas de multijuegos por las que MERKUR es famoso en todo el mundo y estaba claro que había mucho que ver para los visitantes del stand.

Como se había pronosticado, el regreso de G2E a su forma habitual fue una gran atracción para muchos visitantes de toda la región de América Latina. Con un equipo ejecutivo de las empresas filiales de MERKUR en Argentina, Colombia, México y Perú a la mano, todo estuvo listo.

Esos equipos nacionales, y todo el equipo de MERKUR, se mantuvieron totalmente ocupados desde la apertura del espectáculo hasta los tres días hasta su cierre, dando la bienvenida a los invitados y atendiendo las consultas.

Apoyando a MERKUR en G2E estuvieron sus empresas hermanas GeWeTe, la empresa del Grupo responsable de las soluciones de manejo de efectivo, MERKUR eSolutions, que proporciona soluciones omnicanal de última generación que cierran la brecha entre el mundo físico y el iGaming, y edict eGaming GmbH, que demostró su solución de agregador de edictos que proporciona los famosos títulos de tragamonedas MERKUR al mundo en línea.

Todas esas empresas registraron individualmente excelentes resultados en G2E, creando nuevas oportunidades de negocios a medida que hicieron muchos contactos nuevos y emocionantes.

Cuando se le preguntó por su reacción a los tres días del director ejecutivo internacional de G2E 2022 MERKUR, Athanasios “Sakis” Isaakidis, elogió tanto a la organización del programa como a su equipo.

“Este ha sido un gran espectáculo para MERKUR. Como puede ver, hemos estado extremadamente ocupados durante los tres días y desde la apertura hasta el cierre. Puedo resumir nuestra reacción con tres comentarios”.

“Primero, fue absolutamente genial estar de vuelta en Las Vegas (el hogar espiritual de los juegos de casino modernos) y ver un evento que fue tan bueno como cualquiera de las ediciones anteriores de G2E”.

“En segundo lugar, fue un gran placer volver a relacionarnos con clientes, socios comerciales y amigos que no hemos podido ver cara a cara durante tanto tiempo”.

“Finalmente, y lo más importante, fue genial ver la prueba de que, a pesar de las muchas advertencias de que la pandemia dañaría irremediablemente los juegos tradicionales de casino tradicionales, los juegos han vuelto, gozan de buena salud y son tan activos y vibrantes como fue antes de que llegara el Covid-19″.

“Quiero agradecer a los organizadores de G2E por organizar un espectáculo tan excepcional de ‘regreso a los negocios’, así como también agradecer a nuestro propio equipo aquí en Las Vegas por trabajar increíblemente duro y obtener tan excelentes resultados”.

Continuó: “Pasamos ahora a BEGE en Sofía, Bulgaria, para cerrar nuestro año de espectáculos 2022 y luego esperamos con entusiasmo el regreso a un ICE tradicional en Londres: el espectáculo que nos complace considerar como el evento local de MERKUR. ”

Como señaló Athanasios “Sakis” Isaakidis, G2E fue una experiencia fantástica para todos, expositores y visitantes por igual, y la conclusión general fue que proporcionó el impulso de confianza que toda la industria esperaba y como una señal positiva de que la industria la recuperación es casi completa.