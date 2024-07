Lottopar se une a Conar para garantizar la publicidad responsable en el mercado de loterías

Esta medida surge en un contexto de intensificación de la publicidad, con cinco sitios de apuestas deportivas operando bajo regulación y la lotería instantánea Raspinha.

Brasil.- Lotería del Estado de Paraná (Lottopar) se asoció el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR) con el fin de promover una publicidad adecuada en el mercado de loterías en el estado de Paraná.

Con esta colaboración, Lottopar contará ahora con nuevos mecanismos de control, incluyendo un canal exclusivo con el Conar para presentar denuncias contra empresas y entidades que no cumplan con las normas de publicidad responsable. Esta medida surge en un contexto de intensificación de la publicidad, con cinco sitios de apuestas deportivas operando bajo regulación y la lotería instantánea Raspinha en plena comercialización.

La asociación, formalizada en julio, le otorga a Lottopar herramientas adicionales para asegurar que la publicidad en el sector lotérico cumpla con la Portaria n° 008/2024 y el Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria del Conar.

Asimismo, Lottopar ahora tiene la capacidad de supervisar que las publicidades de las empresas cumplan con los estándares establecidos. En caso de irregularidades, la autarquía puede presentar denuncias formales al Conar, que se encargarán de llevar a cabo el proceso de revisión.

«Esta colaboración es una herramienta valiosa para fomentar un mercado lotérico responsable. Somos conscientes del impacto de la publicidad y es fundamental que se mantenga dentro de los estándares éticos y morales, promoviendo los juegos lotéricos y las apuestas deportivas como una forma de entretenimiento, no como un medio para enriquecerse», afirmó el presidente de Lottopar, Daniel Romanowski.

Publicidad responsable

La normativa publicada por Lottopar y el Anexo X del Conar establecen directrices para asegurar que los anuncios de apuestas sean responsables, con especial énfasis en la protección de menores y personas vulnerables.

Los anuncios no deben sugerir que el juego es una forma de enriquecimiento. Los juegos licenciados y autorizados por Lottopar deben presentarse como entretenimiento y no como una forma de recuperar pérdidas. La publicidad no debe proporcionar información engañosa sobre las probabilidades de ganar, el riesgo involucrado, ni inducir a pensar que la participación puede llevar al enriquecimiento o es una forma de inversión.

Para proteger a los menores, Lottopar, junto con el Conar, supervisa que las publicidades de apuestas no incluyan a niños o adolescentes como participantes o público objetivo. Todas las publicidades deben mostrar claramente un símbolo “18+” o un aviso de “prohibido para menores de 18 años”. Las personas que aparezcan en las publicidades realizando apuestas deben tener y parecer mayores de 21 años.