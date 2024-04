Loteros panameños buscan penalizar la venta de lotería ilegal

Un grupo de vendedores de lotería presentó un proyecto que establece penas de cárcel para quienes comercialicen chances ilegales.

Panamá.- Un grupo de vendedores de billetes de lotería presentó ante la Asamblea Nacional, una propuesta en la que buscan penalizar la venta de lotería ilegal. La iniciativa legislativa actualmente está siendo analizada para ver si cuenta con todos los requisitos para entonces ser derivada a la comisión correspondiente.

Alfredo Sosa, vendedor de la Lotería Nacional, le dijo al medio local TVN que desde hace varios años están teniendo malas ventas, mientras que la lotería clandestina proliferó, por lo que están solicitando que se establezca como delito penal la venta de chance clandestino que los afecta.

Dicho proyecto establece una pena de cárcel para quienes sean sorprendidos vendiendo lotería clandestina que iría de seis a diez años, y como agravante de ocho a 15 años.

Consultado por el medio panameño, José Claro, abogado, manifestó que desde 1979, el billetero cobra el 10 por ciento de la venta, y no se ha hecho nada para elevar esto, lo que “obliga al billetero a buscar una rebusca extra con el one two y el casado”.

Claro, además, destacó que la actual ley que autoriza a los municipios a sancionar a los vendedores de lotería clandestina está siendo ignorada, por lo que quieren elevarla.

Por otro lado, Sosa, indicó que, con la venta de la Lotto y el Pega 3 también se están afectando las ventas de chances y billetes, asegurando que no se ha modernizado la institución.