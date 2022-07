Lotería de Panamá: exigen su modernización para evitar el juego ilegal

Es el pedido de los usuarios ante el crecimiento de la venta de billetes clandestinos.

Panamá.- La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) recibió un nuevo reclamo, aunque esta vez por parte de sus usuarios, que denunciaron a través de las redes sociales la venta de chances y billetes ilegales.

Los compradores manifestaron en las redes, mediante la publicación de fotos y videos , que los billetes son vendidos con sobreprecios. Y ante esta situación exigen modernizar la lotería para evitar casos de corrupción y juego ilegal. Además, indicaron que eso ayudará a abrir mercados y facilitar opciones para los usuarios.

Para Omar Chen, uno de los ex directores de la LNB, la entidad podría morir si no se moderniza, además asegura que la lotería está restringida a un grupo entre 40 y 80 años de edad. También destacó que no se incorpora al sector joven de la población. Eso sería un problema.

Chen recalcó que hay varias alternativas que permitirían buscar nuevos nichos de mercados. Una es la lotería electrónica, una modalidad que despertó controversia entre los loteros y que por el momento no será contemplada por el momento por LNB.

Hace unos días Gloriela Del Río, directora de LNB, aseguró que los sorteos de la Lotería Nacional no serán eléctrónicos.

Chen afirmó que “es totalmente falso que vendedores vayan a perder sus empleos con la lotería electrónica. Al contrario, serían beneficiados al ser quienes realicen las ventas”.

El ex directivo también agregó que en la actualidad se estiman pérdidas millonarias mensuales debido a las malas prácticas de vender chances casados y a los grupos clandestinos que ejecutan ventas electrónicas de una supuesta lotería, donde se han detectado hasta comprobantes electrónicos.