Liberando el potencial del igaming de LatAm

Comunicado de prensa.- En los últimos años, iGaming en LatAm ha experimentado una notable expansión. Este crecimiento se puede atribuir a los avances tecnológicos, un mayor acceso a Internet y marcos regulatorios en evolución. América Latina, con una población que supera los 600 millones, alberga una comunidad vibrante de apasionados fanáticos de los deportes ansiosos por relacionarse aún más con sus queridos equipos y jugadores.

Informes recientes destacan la presencia de más de 150 casas de apuestas deportivas con licencia que operan en la región, brindando a los jugadores una amplia gama de opciones de apuestas para competencias locales e internacionales.

Con la industria ganando terreno, se vuelve crucial examinar y comprender los diversos elementos asociados con igaming en América Latina. El objetivo de este editorial de Uplatform es ofrecer un panorama completo del estado actual del iGaming en la región, arrojando luz sobre las oportunidades y desafíos que presenta.

Potencial de mercado y crecimiento

La demografía de la región de LatAm, junto con el aumento de las tasas de penetración de Internet y teléfonos inteligentes, ha jugado un papel importante en el auge de igaming. América Latina tiene una población joven y experta en tecnología que ha adoptado plataformas digitales para actividades de entretenimiento y ocio. Con la creciente asequibilidad y accesibilidad de la conectividad a Internet, un segmento cada vez mayor de la población está ingresando a la próspera industria del igaming.

Resumen estadístico:

Ingresos: Se proyecta que el mercado de iGaming en América Latina alcance la asombrosa cifra de USD7.38 mil millones para 2027, lo que indica el inmenso potencial de crecimiento y rentabilidad en la región.

Dominio móvil: en promedio, los operadores en América Latina generan el 76 por ciento de sus ingresos en línea totales a través de aplicaciones móviles. Esta estadística subraya la creciente dependencia de los dispositivos móviles para acceder a los sitios web del igaming y participar en ellos, lo que refleja la preferencia de la región por la comodidad y la movilidad.

“Latinoamérica se destaca como una región de diversidad única. Latinoamérica se diferencia de otras regiones en cuanto a los deportes que prefieren sus apostantes, que son europeos y americanos. Con una gran variedad de deportes captando la atención de los clientes, el panorama deportivo apostar en América Latina está marcado por tendencias constantes y diversas”, explica Randall, Gerente de Ventas de Uplatform.

También enfatizó que los apostantes en LatAm ahora buscan más que solo las probabilidades de los partidos importantes. Están buscando propuestas convincentes e innovadoras que superen las ofertas convencionales. Las apuestas en vivo también han ganado una popularidad significativa entre los apostadores deportivos, brindando una gran cantidad de opciones para que los jugadores exploren y seleccionen las apuestas que más resuenan con ellos. En el mundo de los casinos, los jugadores de América Latina exhiben una notable preferencia por las máquinas tragamonedas y los casinos en vivo. Además, para las generaciones más jóvenes, los deportes electrónicos se han convertido en un aspecto esencial de su experiencia de apuestas.

La clase media en expansión en América Latina también ha contribuido al crecimiento de la industria de igaming. A medida que aumentan los ingresos disponibles, más personas tienen los medios financieros para participar en actividades de apuestas y juegos de azar en línea. La clase media emergente busca opciones de entretenimiento más allá de las formas tradicionales de apuestas y juegos de azar, y las plataformas en línea brindan una alternativa conveniente y atractiva.

Los comportamientos cambiantes de los jugadores han tenido un profundo impacto en el crecimiento de la industria del igaming en la región. Con la llegada de las apuestas y los juegos de azar en línea, los jugadores ahora pueden disfrutar de una amplia gama de opciones de apuestas y juegos de casino desde la comodidad de sus hogares. Las restricciones geográficas o la inconveniencia de ir a los establecimientos de igaming reales pueden haber disuadido a algunas personas de jugar, pero este factor de conveniencia ha atraído a una audiencia más grande.

Además, la popularidad de los Esports se ha disparado en América Latina, impulsando el crecimiento de la industria del igaming. La región ha sido testigo de un aumento en los entusiastas de los deportes electrónicos y las plataformas de apuestas deportivas han capitalizado esta tendencia al ofrecer mercados de apuestas en eventos de deportes electrónicos. La combinación de apuestas en línea y deportes electrónicos ha creado un ecosistema próspero que atrae a un grupo demográfico más joven e impulsa el crecimiento de la industria.

Reconociendo estas tendencias y diversas necesidades, Uplatform ofrece un concepto “Todo en uno”. Esta plataforma integral satisface los requisitos de todos los tipos de apostantes, proporcionando un destino único donde todo está disponible al alcance de la mano. Los apostadores ya no necesitan visitar varios sitios; La solución All in One de Uplatform reúne a la perfección todas las funciones y servicios necesarios. Con este enfoque innovador, Uplatform ha simplificado la experiencia de apuestas, ofreciendo conveniencia, variedad y una plataforma holística que se adapta a las preferencias únicas de los apostadores latinoamericanos.

Mercados en evolución con un gran potencial

El mercado del igaming en América Latina muestra un gran potencial, con países como Brasil, Argentina y Perú a la cabeza. Cada país en LatAm posee sus propias características únicas y presenta oportunidades emocionantes para que los operadores y proveedores de casinos y apuestas en línea prosperen y tengan éxito.

Brasil

Como el país más grande de América del Sur con una población de más de 200 millones de personas, Brasil ofrece un mercado masivo para la industria del igaming. La pasión del país por los deportes, particularmente el fútbol, ​​crea un terreno fértil para las apuestas deportivas. Con una creciente penetración de Internet y una población experta en tecnología, el sector del igaming en Brasil tiene el potencial de experimentar un crecimiento sustancial en los próximos años.

Además, se avecinan desarrollos emocionantes para Brasil, ya que el país se encuentra al borde de la introducción de nuevas regulaciones en la industria del igaming. El tema de las próximas regulaciones de Brasil ha sido el punto central de las discusiones y deliberaciones en la conferencia, lo que refleja el impacto significativo que se espera que tenga en el panorama de igaming.

Estadísticas específicas de Brasil

GGR estimado: específicamente para Brasil, se prevé que el GGR estimado sea de USD1,580m en 2023 y alcance los USD3,230m para 2027. Estas cifras indican oportunidades de crecimiento significativas dentro del mercado brasileño del igaming.

Participación en Apuestas Deportivas: Según los resultados de la Encuesta de Apuestas Deportivas TGM realizada en Brasil en octubre de 2022, el 46,14 por ciento de la población participó en actividades de apuestas deportivas en los 12 meses anteriores. El grupo de edad de 25 a 34 años surgió como el segmento más activo dentro del mercado brasileño.

Diferencias de género: Si bien el 45 por ciento de la audiencia masculina apostó con más frecuencia en los últimos 12 meses en comparación con el año anterior, un hallazgo interesante es que el 20 por ciento de las mujeres apostó por primera vez, superando el porcentaje correspondiente a los hombres.

Deportes populares para apostar: el fútbol sigue siendo el deporte más popular para apostar en Brasil, con una audiencia del 81 por ciento. Le sigue el baloncesto con un 33 por ciento y, sorprendentemente, los deportes electrónicos con una importante cuota de audiencia del 29 por ciento.

Sin duda, Brasil ocupa una posición única en el panorama del igaming debido a su tamaño e importancia excepcionales. Como la economía más grande de América Latina, las decisiones tomadas por el liderazgo de Brasil con respecto a la regulación del igaming tienen el potencial de remodelar la forma en que otros países abordan su propia legislación. El enfoque y el marco regulatorio de Brasil podrían servir como un poderoso ejemplo, influenciando y guiando a otras naciones a medida que navegan por el camino hacia la regulación de la dinámica industria del igaming.

Argentina

Argentina, con su reciente victoria en la Copa del Mundo de 2022, tiene un mercado con un enorme potencial en la industria del igaming. La pasión del país por el fútbol y el éxito de la selección nacional en el torneo han alimentado aún más el interés por los deportes y las apuestas.

Resumen de estadísticas:

GGR estimado: En Argentina, el GGR estimado para 2023 se proyecta en USD1.180m. Se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento anual (CAGR 2023-2027) del 11,45 por ciento. Esta trayectoria de crecimiento indica una perspectiva de mercado prometedora, con un volumen de mercado proyectado de 1830 millones de USD para 2027.

Distribución de ingresos: el 95 por ciento de los ingresos generados por los juegos de azar en línea se entregarán a las provincias del país. El porcentaje restante probablemente se asignará al gobierno federal con fines de supervisión y regulación.

Sector igaming: Los juegos y apuestas en línea están experimentando un crecimiento significativo en Argentina y se considera una industria local. El sector está generando ingresos sustanciales, contribuyendo a la economía general del país. El gobierno federal tiene regulaciones limitadas para el sector del igaming, lo que le permite prosperar.

Con una población de aproximadamente 45 millones de personas, Argentina ofrece una base considerable de jugadores para el sector igaming. El panorama regulatorio en evolución, junto con la creciente penetración de Internet y una clase media en crecimiento, crea un entorno propicio para el crecimiento del igaming. A medida que las regulaciones continúan desarrollándose y alineándose a nivel nacional, Argentina presenta un mercado atractivo para que los operadores de juegos y apuestas en línea aprovechen y atiendan a la audiencia entusiasta de los deportes y las apuestas.

Perú

Perú se ha convertido en un mercado prometedor en la industria del igaming. El país ha experimentado un crecimiento económico constante, una clase media en expansión y un ingreso disponible cada vez mayor, lo que se traduce en una mayor demanda de actividades de ocio y entretenimiento, incluidas las apuestas en línea. La fuerte cultura deportiva de Perú, con un enfoque en el fútbol y otros deportes populares como el voleibol, contribuye a la demanda de apuestas deportivas.

Resumen estadístico

Ingresos: Los ingresos estimados para Perú en 2023 son de USD277,00m. Se proyecta que muestre una tasa de crecimiento anual (CAGR 2023-2027) de 8,68 por ciento, lo que resulta en un volumen de mercado proyectado de USD386,40m para 2027.

Hallazgos de TGM Research: Según TGM Research, varias estadísticas clave destacan el panorama de los juegos de azar y las apuestas en Perú:

Apuestas Deportivas: En los últimos 12 meses, el 58,8 por ciento de la población en Perú ha realizado una apuesta en algún evento deportivo. Además, el 32,9 por ciento de la población ha asistido a eventos deportivos con apuestas online oa través de apps, centrándose en deportes populares como el fútbol y las carreras de caballos.

En los últimos 12 meses, el 58,8 por ciento de la población en Perú ha realizado una apuesta en algún evento deportivo. Además, el 32,9 por ciento de la población ha asistido a eventos deportivos con apuestas online oa través de apps, centrándose en deportes populares como el fútbol y las carreras de caballos. Loterías y Juegos de Azar: Aproximadamente el 31,3 por ciento de la población en Perú se dedica a jugar a la lotería o juegos de azar, que incluye juegos populares como el Powerball y el bingo.

Aproximadamente el 31,3 por ciento de la población en Perú se dedica a jugar a la lotería o juegos de azar, que incluye juegos populares como el Powerball y el bingo. Otras formas de juego: Alrededor del 28,4 por ciento de la población en Perú participa en otras formas de juego, lo que indica un panorama diverso de juego en el país.

La popularidad del negocio del igaming está aumentando y el país ofrece oportunidades tanto para operadores nacionales como internacionales. Con una población de aproximadamente 33 millones de personas, Perú presenta un mercado con potencial de crecimiento y una audiencia receptiva a las ofertas de juegos de azar en línea.

‌Impacto socioeconómico

El impacto socioeconómico del igaming en LatAm puede ser sustancial, ya que la industria tiene el potencial de generar oportunidades de empleo, atraer inversiones extranjeras y contribuir al desarrollo económico de la región. Sin embargo, es fundamental equilibrar estos beneficios con medidas de iGaming responsables para garantizar la protección de los jugadores y mitigar posibles problemas sociales.

El crecimiento del igaming puede crear diversas oportunidades laborales en sectores como el desarrollo de software, la asistencia al usuario, el marketing, el análisis de datos y el cumplimiento normativo. Esta expansión brinda perspectivas de empleo para el talento local, reduce las tasas de desempleo e impulsa el crecimiento económico.

LatAm puede atraer inversiones extranjeras a medida que el mercado de iGaming se expande y las regulaciones se vuelven más claras. Estas inversiones aportan infusión de capital, transferencia de tecnología y experiencia, lo que beneficia a las economías locales y fomenta el crecimiento de las industrias relacionadas. El crecimiento de la industria contribuye al desarrollo económico al generar ingresos fiscales que pueden invertirse en infraestructura, servicios públicos y programas de bienestar social.

Para mitigar posibles problemas sociales, se necesitan medidas de juego responsable. La estricta verificación de edad, los programas de autoexclusión, las pautas de publicidad responsable y las iniciativas educativas promueven la protección del jugador y hábitos saludables del igaming. La colaboración entre los reguladores, los proveedores de apuestas deportivas de LatAm y las partes interesadas es crucial para una implementación efectiva.

Regulaciones

Las regulaciones del igaming en América Latina varían de un país a otro, con algunas naciones adoptando un enfoque más progresivo mientras que otras tienen leyes más estrictas o regulaciones obsoletas. Argentina es conocida por tener el conjunto de regulaciones más complejo, y cada provincia tiene la autoridad para decidir sobre la legalización y las formas del igaming. Buenos Aires es una provincia importante que ha iniciado el proceso de selección de operadores para el juego online.

Brasil ha experimentado recientemente enmiendas a sus leyes de juegos de azar y apuestas, lo que permite la privatización de las apuestas deportivas y las loterías estatales. El número de operadores de apuestas deportivas de LatAm en otros sectores del igaming ha sido limitado. Brasil tiene una gran población y una fuerte pasión por el fútbol, ​​lo que lo convierte en un mercado atractivo para los operadores.

México es visto como un mercado ideal para un casino en línea y una casa de apuestas debido a su población, penetración móvil y economía. La mayoría de las formas del igaming en México están reguladas, con la Ley Federal de Rifas y Juegos de Azar de 1947 como legislación rectora. Si bien puede haber cierta confusión acerca de las leyes, las apuestas en línea están cubiertas y las pautas para operar juegos de apuestas están disponibles. Sin embargo, ciertas bonificaciones y promociones de igaming no se recomiendan según el marco legal.

Colombia se ha convertido en un mercado importante para las apuestas y los juegos de azar en línea, siendo el primer país de América Latina en regularlo. Tanto los juegos físicos como los igaming son legales en Colombia, excepto las apuestas de carreras de caballos en línea. La industria ha experimentado un crecimiento constante, con contribuciones al tesoro nacional en aumento y los ingresos netos proyectados del igaming alcanzan cantidades significativas. Uruguay también tiene leyes del igaming relativamente sencillas, con solo un sitio autorizado que ofrece apuestas deportivas. Sin embargo, los casinos en línea están prohibidos, lo que lleva a muchos uruguayos a apostar en sitios web extraterritoriales utilizando VPN.

La legislación del igaming de América Latina varía según los países, pero existe una tendencia hacia una mayor regulación y legalización. La región representa un mercado emergente estratégico para la industria de igaming, con una gran población y una creciente penetración de teléfonos inteligentes. A medida que más países establezcan leyes y regulaciones, se espera que la industria del iGaming en LatAm crezca significativamente.

Conclusión

América Latina presenta importantes oportunidades para la industria del igaming. En los últimos años, los operadores han reconocido cada vez más el potencial del mercado latinoamericano del igaming. Con una población de más de 600 millones y una alta penetración proyectada de teléfonos inteligentes, alcanzando el 73 por ciento para 2025, la región está emergiendo como un mercado estratégicamente importante para la industria del igaming.

A medida que los operadores buscan aprovechar nuevas oportunidades comerciales en América Latina, es crucial abordar los desafíos que plantean las complejas regulaciones y la dinámica del mercado. La asistencia de expertos puede desempeñar un papel vital en la navegación de estos desafíos y lograr el éxito en la región.

Si los operadores están interesados ​​en incursionar en el mercado latinoamericano, pueden considerar comunicarse con Uplatform. Su plataforma integral abarca tres unidades clave: Usports, una casa de apuestas deportivas que ofrece feeds de deportes tradicionales y Esports dentro de un iframe de casa de apuestas deportivas; Ucasino, una cartera de juegos de casino en línea adaptada a requisitos específicos para un éxito operativo óptimo; y Utools, un conjunto de soluciones técnicas esenciales para gestionar, analizar y fomentar el crecimiento empresarial.

Aprovechando su riqueza de experiencia práctica, amplia solución práctica de problemas de localización y análisis meticuloso de datos, Uplatform ofrece una amplia gama de soluciones de apuestas deportivas personalizadas que satisfacen de manera efectiva las demandas únicas del mercado latinoamericano. El equipo dedicado de Uplatform está disponible para ayudar a los operadores a configurar y mejorar su presencia de casinos en línea o casas de apuestas deportivas en LatAm, lo que les permite acceder al floreciente mercado del igaming de la región.

