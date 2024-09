La UNCuyo realizó un relevamiento en escuelas de Mendoza sobre la problemática del juego en adolescentes

La encuesta reveló que el 80 por ciento de los encuestados que reconocieron haber hecho apuestas online, luego pidió ayuda para afrontar la situación.

Argentina.- Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) siguen trabajando en la prevención de problemas vinculados a las apuestas online. Bajo este marco, los Servicios de Orientación de las escuelas secundarias de la universidad, junto al Departamento Médico Social Universitario (Educación para la Salud- Damsu), llevaron adelante un relevamiento de información entre estudiantes de primero a sexto año, familias y docentes, durante cuatro semanas.

El objetivo del trabajo de investigación fue comprender mejor la conducta de los adolescentes en relación con las apuestas online, generar conciencia sobre la problemática y sus consecuencias y proporcionar herramientas y estrategias efectivas para promover conductas más saludables en los jóvenes y sus familias.

Durante el proceso se relevó y analizó la información de 2.376 estudiantes en las escuelas de la Ciudad de Mendoza. La distribución por año fue de 615 respuestas en primero, 464 de segundo, 404 de tercero, 424 de cuarto, 396 de quinto y 73 de sexto.

De ese universo 332 estudiantes manifestaron no conocer información sobre las apuestas online, en tanto que 1.532 dijeron saber algo y 512 explicitaron conocer más en profundidad el tema. En ese sentido 2.146 aclararon que conocen que apostar en línea representa un riesgo y 230 dijeron que desconocían ese riesgo.

Acerca de las apuestas en alguna plataforma online 2.028 dijeron que no las han utilizado, en tanto 348 sí lo hicieron. Con respecto a pedir ayuda sobre este tema, 277 explicitaron que han pedido ayuda a la familia, 185 a un amigo, 164 a un terapeuta, 49 a la escuela y 64 no han pedido ayuda.

Un 1 por ciento de la muestra manifiesta utilizar billeteras virtuales para apostar, aunque no se estableció la frecuencia semanal con la que lo hacen.

También se relevó información sobre 1.853 familias. Acerca del conocimiento sobre las apuestas online 1.336 dijeron conocer algo sobre el tema, 251 nada y 266 explicitaron saber. En relación con eso 1.587 contestaron no saber que existen leyes que regulan este tema y 215 sí las conocen. Con respecto a los riesgos, 1.802 dijo saber que al apostar hay riesgos y 52 respondieron que no.

Con respecto a las plataformas de apuestas online, 1.787 de las familias encuestadas respondieron que no las han usado y 62 contestaron que sí. Acerca del conocimiento de que sus hijos hayan realizado apuestas online, 103 saben que sus hijos lo han hecho, 159 respondieron que no saben y 1.532 contestaron que sus hijos no lo han hecho.

Además, se relevaron respuestas de 239 docentes, de los cuales 184 respondió que conoce algo sobre apuestas online, 34 no conoce nada y 21 sí conoce. Entre ellos 206 no tiene conocimiento sobre las leyes que regulan las apuestas online, 20 sí y 13 tal vez. Acerca de si conocen que los estudiantes apuesten online; 171 no conoce, 54 sí conoce, 14 tal vez.

Entre ellos explicitaron temas en los que consideran que deberían capacitarse: consumos problemáticos, apuestas online, manejo de las emociones. Hicieron las sugerencias con la convicción de que es clave entender la conducta de los adolescentes en relación con las apuestas online en la actualidad para proporcionar herramientas y estrategias efectivas que promuevan conductas más saludables en los jóvenes.

