La saga “Mithrune” de Play’n GO continúa con “Syn’s Fortune”

El catálogo de Play'n GO está repleto de una gran variedad de títulos y juegos de temática fantástica.

Play’n GO presenta “Tales of Mithrune Syn’s Fortune”, un cautivador tragamonedas online que lleva a los jugadores de viaje al “Reino de Mithrune” y a su legendario cambiaformas.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se adentra en el pasado de Syn, el cambiaformas, para revelar los orígenes de su inmensa riqueza en “Tales of Mithrune Syn’s Fortune”, un tragamonedas online lleno de magia.

El “Reino de Mithrune” es un lugar de maravillas, lleno de gente muy diversa. Los héroes se enfrentan a los villanos en su lucha por la supremacía de la tierra, lo que ha llevado a unos pocos héroes a alzarse por encima del resto y convertirse en los verdaderos campeones de Mithrune.

En “Tales of Mithrune Syn’s Fortune”, los jugadores descubrirán los orígenes de uno de los campeones de Mithrune, Syn el metamorfo.

En este slot, los jugadores girarán los rodillos de 5×4 y buscarán una serie de emocionantes funciones de bonificación para descubrir la historia de cómo Syn adquirió su impresionante riqueza.

Los poderes de Syn como cambiaformas entran en juego en los rodillos con el símbolo Syn. Este símbolo es el premio mayor. Cualquier tipo de símbolo puede transformarse en el símbolo Syn y cualquier otro símbolo también se transformará, creando más formas de ganar en una ronda.

Si los jugadores desbloquean la ronda de tiradas gratuitas, primero jugarán la función “Power Up”, que puede conceder una de estas tres bonificaciones: mejoras de símbolos, tiradas gratuitas adicionales o un multiplicador.

“Tales of Mithrune Syn’s Fortune” es la primera adición a la serie “Mithrune”, continuación del popular slot “Champions of Mithrune”, y se une a muchos otros emocionantes títulos del género fantástico en la biblioteca de Play’n GO.

Desde la Leyenda Artúrica hasta las tragamonedas del Antiguo Egipto, el catálogo de Play’n GO está repleto de una gran variedad de títulos de temática fantástica y juegos como “Tales of Mithrune Syn’s Fortune” son perfectos para los jugadores que adoran los mundos fantásticos tanto por su escapismo como por sus escenarios mágicos.

El embajador de juegos de Play’n GO, Magnus Wallentin, ha declarado al respecto: “Estamos encantados de lanzar un segundo título en el universo Mithrune y de ofrecer a los fans una visión más profunda de la historia tanto del Reino de Mithrune como de Syn el cambiaformas”.

“El equipo de Play’n GO siempre se siente increíblemente orgulloso con cada nuevo lanzamiento, y aún más cuando se trata de crear secuelas de los lanzamientos favoritos de los fans con características populares, así como nuevas e innovadoras, también.

“Con funciones como los giros gratis y la poción de potenciación, los jugadores tendrán mucho en lo que entretenerse con ‘Tales of Mithrune Syn’s Fortune'”, agregó.

Según la compañía, a los jugadores les encantará sumergirse en el pasado de Mithrune y descubrir la inmensa riqueza de este cambiaformas en “Tales of Mithrune Syn’s Fortune”. ¿Y quién sabe? Puede que se lleven una parte de esa fortuna…