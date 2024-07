La regulación del juego en Brasil: La visión de Uplatform sobre el gigante latino

Uplatform explora el impacto transformador de la nueva normativa y las oportunidades para los operadores del sector en Brasil.

Comunicado de prensa.- Imagine un mercado colosal que despierta de su letargo, dispuesto a transformar el panorama de toda una industria del juego electrónico. Brasil, el gigante latino, está haciendo olas en el panorama mundial del juego electrónico, presentando un tesoro de oportunidades para los operadores y las empresas de juego electrónico.

Según Statista, el mercado del juego electrónico en Brasil alcanzará este año la notable cifra de 1.800 millones de euros en ingresos, con una tasa de penetración de usuarios del 0,9 por ciento. El futuro parece aún más prometedor, con una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2028) prevista del 16,63 por ciento, que podría elevar el volumen del mercado a la impresionante cifra de 3.330 millones de euros en 2028.

Estas perspectivas positivas no surgen de la nada. El año 2023 marcó un punto de inflexión con la aprobación de la Ley Federal nº 14.790, que legalizó el juego, incluidas las apuestas y los casinos en línea, en todo el país. Anteriormente, las licencias para estas actividades solo se concedían a nivel estatal -pensemos en Río de Janeiro, Paraíba y Paraná.

Esta nueva ley rompe esas barreras, allanando el camino para un marco unificado y nacional del juego electrónico. Únase a Uplatform para descubrir al gigante latino que despierta de su letargo, preparado para revolucionar toda la industria del juego electrónico.

Un nuevo amanecer para las apuestas y los deportes de fantasía

Esta innovadora ley legaliza las apuestas a probabilidades fijas y establece un marco estructurado y transparente para las actividades de apuestas. Esto incluye los deportes de fantasía, donde las competiciones tienen lugar en entornos virtuales basados en actuaciones de la vida real. Sin embargo, la regulación de los deportes electrónicos sigue siendo confusa y deja muchas preguntas sin respuesta.

Una cuestión clave es la lista de deportes y organizaciones deportivas aprobadas por el Ministerio de Deportes que pueden incluirse en las apuestas sobre eventos deportivos reales (Orden Interministerial nº 28/2024). Esta lista aún no se ha compilado ni publicado oficialmente.

Además, todavía no existe una regulación sobre el uso de imágenes, nombres y otra propiedad intelectual de atletas y organizaciones deportivas brasileñas para la ley. La expectación en torno a estos acontecimientos añade una capa de emoción y urgencia para los operadores que buscan entrar en este vibrante mercado.

Navegar por el nuevo panorama normativo

La recién creada Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, desempeñará un papel crucial para garantizar la integridad de los acontecimientos deportivos sujetos a apuestas. El Ministerio de Deportes colaborará para salvaguardar «dentro de sus competencias, la integridad de la imprevisibilidad de los acontecimientos y resultados deportivos sujetos a apuestas fijas». Se habla incluso de una próxima legislación que prohíba las apuestas sobre resultados negativos, como tarjetas amarillas o rojas, para mantener la imprevisibilidad de los deportes.

Sin embargo, los juegos de casino en vivo no están claramente definidos en la ley, ya que no encajan en la definición existente. No obstante, se prevé que el Ministerio de Hacienda, que supervisa esta legislación, aclare pronto la situación de estos juegos y establezca requisitos específicos para los estudios de juegos en vivo, que gozan de gran aceptación entre el público.

Bloqueo de sitios web no autorizados y prohibición de bonos

Para proteger la integridad del mercado, los proveedores de servicios de Internet (ISP) tienen la obligación de bloquear el acceso a sitios ilegales y aplicaciones de apuestas sin licencia previa notificación del Ministerio de Hacienda. Los juegos en línea («jogo online») se definen como: «Un medio electrónico que permite realizar apuestas digitales en un juego, en el que el resultado viene determinado por un acontecimiento aleatorio futuro a través de un generador aleatorio de números, símbolos, cifras u objetos, según lo dispuesto en los actos reglamentarios» (artículo 2(VIII) de la Ley nº 14.790). Actualmente, no hay restricciones sobre los tipos de juegos de casino en línea permitidos.

Cuando se trata de aplicaciones que facilitan el juego sin licencia, el ministerio debe especificar el contenido ilícito proporcionado por terceros; de lo contrario, cualquier solicitud de retirada será inválida. De momento no se ha elaborado una lista de sitios web no autorizados que deban bloquearse. Para los operadores que se aventuran en un nuevo mercado, la publicidad eficaz es crucial para atraer nuevos jugadores y ofrecer bonificaciones es clave para retenerlos. Aunque la publicidad no está totalmente prohibida, la ley prohíbe dar anticipos, bonificaciones o cualquier forma de ventaja previa por hacer apuestas. Los expertos del sector especulan que esto se aplica principalmente a los bonos de bienvenida, mientras que los bonos de retención para los jugadores establecidos probablemente no se verán afectados.

El terreno fiscal y técnico

Los operadores deben navegar por un complejo panorama fiscal, con un tipo impositivo efectivo del 23-26 por ciento sobre los ingresos brutos del juego (GGR). Esto incluye un impuesto del 12 por ciento sobre los ingresos brutos del juego, impuestos federales adicionales a la seguridad social (PIS/COFINS) del 9,25 por ciento e impuestos locales sobre los servicios que oscilan entre el 2 por ciento y el 5 por ciento. Además, se exige a los operadores extranjeros que tengan una presencia sustancial en Brasil, incluida la sede central y al menos un 20 por ciento de la propiedad en manos de un ciudadano brasileño.

Desde el punto de vista técnico, se exige a los operadores que utilicen software certificado y que los RNG se sometan a rigurosas pruebas estadísticas. Aunque aún no se han detallado los porcentajes específicos de retorno al jugador (RTP por ciento), el cumplimiento de las normas técnicas será esencial para obtener y mantener una licencia federal.

Licencias federales frente a estatales y proceso de obtención de la licencia federal

El paso de la concesión de licencias estatales a la federal supone una transformación significativa. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley en diciembre de 2023, las actividades en línea se autorizaban a nivel estatal. Ahora, la nueva ley prohíbe a las personas que posean una licencia estatal solicitar una federal.

Este cambio responde a una sentencia de septiembre de 2020 del Tribunal Supremo Federal, que declaró que los estados y municipios tienen los mismos derechos que el gobierno federal para llevar a cabo o regular los juegos de lotería, incluidas las apuestas de probabilidades fijas, dentro de sus jurisdicciones.

La Ley 14.790 aclara las competencias de los estados en materia de juego en línea, exigiéndoles que apliquen a los operadores normas acordes con la legislación federal. Las licencias estatales tienen que ponerse a la altura de los permisos federales, principalmente debido a la prohibición de obtener varias licencias en diferentes estados de Brasil y a la restricción de que la publicidad debe limitarse a los jugadores que se encuentren físicamente dentro de esa jurisdicción.

Sin embargo, las licencias concedidas bajo el marco de licencias a nivel estatal iniciadas antes del 24 de julio de 2023 seguirán siendo válidas según sus términos actuales. Esta transición de la supervisión estatal a la federal marca un cambio fundamental en el panorama regulador del juego en línea en el país.

La SPA es el principal organismo de expedición de licencias. Las solicitudes presentadas en los primeros 90 días desde la publicación de la Ordenanza nº 827/2024 recibirán respuesta a finales de 2024. A partir de enero de 2025, los operadores sin licencia se enfrentarán a sanciones, por lo que es crucial que las empresas actúen con rapidez y aseguren su posición en este floreciente mercado.

La reforma del juego electrónico en Brasil: Un catalizador para el crecimiento

La reforma de la regulación brasileña anuncia una era de transformación para el panorama latinoamericano del juego electrónico. Como la mayor economía de la región, se espera que la medida de Brasil catalice reformas similares en los países vecinos, fomentando un mercado del juego electrónico cohesivo y expansivo en América Latina. Esta sincronización promete estimular la excelencia, las asociaciones transfronterizas y un sólido crecimiento económico, convirtiendo a la región en un centro neurálgico para la industria mundial del juego electrónico.

Para los operadores y las empresas de juego electrónico, esto es un toque de clarín. Ha llegado el momento de aprovechar el floreciente mercado brasileño. Con soluciones integrales diseñadas para navegar por el complejo entorno normativo, Uplatform está preparada para ayudar a las empresas a aprovechar esta monumental oportunidad.

La plataforma integral de Uplatform abarca tres unidades clave: Usports, una casa de apuestas deportivas que ofrece deportes tradicionales y Esports; Ucasino, una cartera de juegos de casino en línea adaptada a requisitos específicos para el éxito óptimo de la operación; y Utools and payment, un conjunto de soluciones técnicas esenciales para gestionar, comercializar y alimentar el crecimiento del negocio.

Con una gran experiencia práctica y un análisis exhaustivo de los datos, Uplatform ha desarrollado una solución impactante diseñada específicamente para el mercado latinoamericano. Mediante la creación de un software de apuestas personalizado, Uplatform puede ayudar a los operadores a establecerse, ayudándoles a aprovechar el creciente mercado del juego electrónico de la región.

El despertar del gigante latino es algo más que una expansión del mercado; es una revolución a punto de redefinir el panorama mundial del juego electrónico. Aproveche el momento y forme parte de esta revolucionaria transformación.