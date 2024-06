La Lotería Nacional de Nicaragua lanzó un nuevo juego electrónico

Se llama Insta Cash y fue presentado este lunes.

Nicaragua.- Este lunes, las autoridades de la Lotería Nacional de Nicaragua presentaron “Insta Cash”, el nuevo juego electrónico que estará disponibles en los diferentes puntos de venta de agentes Loto a nivel nacional y concesionarios seleccionados de Lotería Nacional.

Virginia Molina, gerente general de la lotería, explicó que el boleto de este juego se puede adquirir a través de los concesionarios, así como en los diferentes agentes Loto.

Insta Cash contará con dos juegos; Tic Tac Cash donde se pueden ganar hasta C$ 20.000 (USD 543), con un costo de C$ 20 (USD 0.50) por boleto, y Boliche con premios de hasta C$ 25.000 (USD 680).

Por su parte, Amílcar Duarte Mena, gerente de producción y mercadeo de Lotería Nacional, indicó que los concesionarios se podrán encontrar identificados con sus terminales móviles y podrán imprimir al instante el boleto del juego que más les guste, Boliche o Tic Tac Cash.

Cómo se juega Instacash

Tic Tac Cash: En cada boleto se plasmará el orden de nueve símbolos. Combina tres símbolos en cualquier línea, vertical, horizontal o diagonal; y gana el premio señalado para esa línea.

Boliche: Revisar la sección llamada «Tus números». Si se coincide con cuatro o más de los números con los de los pines de boliche, se gana el premio que aparece en la tabla de premios.