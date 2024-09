La Lotería de Nicaragua entregó utilidades superiores a USD 600.000 correspondientes al mes de agosto

Los fondos fueron destinados al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez y al Instituto Nicaragüense de Deporte.

Nicaragua.- La Lotería Nacional de Nicaragua hizo entrega de las utilidades correspondientes al mes de agosto, beneficiando al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) con C$ 12,250m (USD 329.568) respectivamente, para un total de C$ 24,500m (USD 659.136) en aportes durante el mes.

El acto de entrega de los fondos se realizó en el complejo de piscinas Michelle Richardson y estuvo a cargo de la gerente general de la lotería, Virginia Molina, quien fue la responsable de entregar los cheques a ambas dependencias gubernamentales beneficiadas por estos fondos.

¨En esta octava entrega del año sumamos un total de C$ 196m (USD 5,2m) en utilidades, C$ 98m (USD 2,6m) al MIFAN y C$ 98m (USD 2,6m) para el IND y el cumplimiento de esta tarea es gracias principalmente a los vendedores que todos los días ofrecen los diferentes productos de Lotería en las calles del país llevando la suerte a los fieles jugadores; a los trabajadores de Lotería Nacional y a todas las familias que compran lotería Ordinaria, la raspadita y ahora los juegos de Insta Cash”, destacó Molina.

Ver también: La Lotería Nacional de Nicaragua entregó USD 3.9m en utilidades en la primera mitad del año

Molina, también dio a conocer que Insta Cash tiene nuevos juegos, «Bingo» y «Números en Fuego» que con solo invertir C$ 30 podrán generar ganancias por hasta C$ 80.000 (USD 2.100).

A través de este entrega de fondos, la entidad sigue en su misión de colaborar con el bienestar del pueblo de Nicaragua. Según develaron, los aportes se mantienen por encima de los proyectado para el octavo mes del año, por lo cual esperan superar la meta prevista a principios de 2024.