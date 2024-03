La Lotería de México realizó el Gran Sorteo Especial

La semana pasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió a la población comprar un “cachito” de la Lotería Nacional.

México.- La Lotería de México llevó a cabo el Gran Sorteo Especial 285 con el objetivo de seguir impulsando proyectos enfocados en educación, infraestructura y salud. El sorteo se realizó el viernes 22 de marzo en el salón de sorteos de Lotería Nacional, y tuvo como premios MX$147m (USD8m), acceso a un exclusivo palco en el Estadio Azteca y vehículos. Se realizó en colaboración con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El mandatario aprovechó su espacio durante la conferencia mañanera para pedir a la gente comprar un “cachito” de la Lotería Nacional y participar en su sorteo millonario. “Todavía hay tiempo de comprar un cachito porque todo esto ayuda. Me pidieron los de la Lotería porque la mañanera la ven muchos y muchas gracias a todos los que nos ven”, expresó.

Durante el acto en la Lotería, el director general de Lotería Nacional, Marco Antonio Mena Rodríguez, señaló que la innovación del Gran Sorteo Especial permite entregar premios y, al mismo tiempo, generar recursos que mantienen viva la tradición de la entidad, aplicados a proyectos estratégicos. Además, el director señaló que el trabajo interinstitucional permite la entrega de grandes premios, ya que Pemex aportó el Premio Mayor que incluye los derechos de acceso y uso del palco en el Estadio Azteca, mientras que el Indep colaboró con seis vehículos y tres cuatrimotos.

El premio mayor, derechos de acceso y uso de un palco en el Estadio Azteca, con veinte asientos y cuatro lugares de estacionamiento, correspondió al billete No. 2843393. Fue dispuesto para su venta en Delicias, Chihuahua. El segundo premio, una camioneta Pick up Chevrolet Sierra 2020, correspondió al billete No. 1768285. En tanto, el tercer premio, una camioneta Suv Dodge Durango 2020, fue para el billete No. 1257485.

La ejecución del sorteo se realizó en modalidad “tradicional” para obtener los números ganadores de los premios. El sorteo tuvo numeración única, por lo que cada número ganador corresponde a un cachito, es decir, un premio completo.

