La Lotería de Manizales proyecta otro año récord

Tras batir los registros históricos en 2022, el titular de la entidad afirmó que están encaminados a una mayor recaudación en 2023.

Colombia.- En el marco de la celebración del primer sorteo extraordinario del año, el titular de la Lotería de Manizales, Jorge Andrés Arteaga Martínez, destacó que 2023 está siendo un año auspicioso para la entidad que se encamina a batir su récord de ventas y facturación, algo que ya realizó también el año pasado.

El año pasado, la Lotería de Manizales generó ventas por más de COL$ 27.000m (USD 6,6m), una cifra que no sólo superó los registros históricos de la entidad, sino que además que permitió transferir a la salud de los manizaleños cerca de COL$ 7.717m (USD 1,8m).

“Este año, como vamos en ventas y según lo proyectado, estaremos transfiriendo a la salud del municipio entre COL$ 8.500m y 9.000m (USD 2m y 2,2m respectivamente), una cifra de COL$ 1.500m (USD 367.517) más que el año anterior”, destacó Arteaga Martínez.

Estas cifras surgen ya que el 40 por ciento de todo lo recaudado por la entidad se destina a la salud de los manizaleños, mientras que el 60 por ciento restante se le paga a los loteros, se asumen los gastos operativos fijos, se realizan las provisiones y se sostiene una carga pensional de 33 pensionados. Más aún, según destacaron desde la entidad, la Lotería de Manizales le genera a la salud del municipio alrededor de COL$ 20,5m (USD 4.900) por día.

Otro aspecto que se destaca desde la entidad es que no sólo se circunscribe a Manizales, sino que tiene mucho éxito en otras regiones de Colombia. Mientras que un cuarto de los billetes son vendidos en su lugar de origen, otro 25 por ciento se queda en Antioquia, mientras que otras plazas en las que el producto también tiene importante salida son Valle del Cauca, Bogotá, así como departamentos como Quindío y Risaralda.

Arteaga Martínez afirma con orgullo que hoy la Lotería de Manizales es la más grande entre las de su categoría y si bien ha tenido que pasar por muchas adversidades, ha logrado superarlas y se ha acomodado a las nuevas circunstancias.

De hecho, quienes conocen de su historia dan cuenta de que hubo una época en la que el premio mayor cayó seguido en varias oportunidades, lo que obligó incluso a la institución a desprenderse de varios de sus bienes para cumplirle a los ganadores y, adicionalmente, sobrevivir. “Ese tipo de cosas ha hecho que la Lotería tenga un gran nombre y que sea reconocida como una entidad muy seria y con un gran respaldo”, enfatiza su gerente.

Administrada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), entidad descentralizada del municipio de Manizales, que se encarga de generar los recursos para la salud a partir de la comercialización y distribución en todo el territorio nacional, la Lotería de Manizales siempre se destacó a lo largo de este primer siglo por sus estrategias de innovación. Por ejemplo, fue la primera en introducir las SERIES en el juego, en presentar los billetes grandes tipo sorteo extraordinario y en establecer la doble oportunidad de ganar con un solo billete.

Su desempeño y recuperación después de la pandemia la ubicó como la segunda entre las 14 loterías del país, manteniéndola a la vanguardia de las loterías en Colombia.

La Lotería de Manizales es una entidad regulada y vigilada por Coljuegos. “Ella nos define, en primer lugar, si podemos o no salir a sorteo, siempre están revisando nuestras reservas técnicas, las que tienen que ser superiores para respaldar el pago de dos o tres premios mayores; si no contamos con esos recursos, no podríamos salir”, explica Arteaga Martínez que recalca que lo anterior le garantiza al consumidor que “si cae o coge el mayor, pues hay con qué pagarlo”.

La confianza y credibilidad en la Lotería de Manizales son respaldadas por el pago de cada uno de los premios que quedan entre el público. “Hemos entregado dos mayores, yo personalmente como gerente los he entregado o bueno, ya entregué el primero que cayó en marzo en Villamaría, y el del miércoles 30 de agosto, que fue despachado a Amagá (Antioquia) y que seguramente entregaremos en los próximos días”, afirma el gerente de la Lotería de Manizales, quien agrega que lo mejor en estos casos es que el ganador aparezca, pues cuando no lo reclaman, tienen un año para hacerlo y los recursos se transfieren en un 75 por ciento para la salud, mientras que el 25 por ciento restante, es invertido en combatir el juego ilegal que provoca una pérdida de transferencias a la salud de entre el 20 por ciento y 30 por ciento del total generado.

