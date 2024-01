La Conmebol deberá comparecer ante la Justicia en Uruguay por la multa que le impuso Loterías y Quinielas

La Justicia debe resolver la situación de la multa impaga por emitir publicidad de juegos de azar en 2022.

Uruguay.- Sigue sin resolverse la situación judicial entre la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) de Uruguay y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de que la DNLQ impusiera el pago de una multa a la Conmebol por emitir publicidad de casas de apuestas en eventos deportivos, algo que está prohibido en el territorio uruguayo.

El medio local El País informó que la Conmebol deberá comparecer ante una audiencia de conciliación para que se resuelva el pago de la multa que fue establecida en 2022. La penalidad es de 400.000 Unidades Indexadas (UI), aproximadamente USD60.649.

En mayo del año pasado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó el pedido de declaración de inconstitucionalidad por parte de la Conmebol, sobre la norma que avala la multa que le fue impuesta por publicidad prohibida de casas de apuestas no autorizadas en Uruguay durante partidos de las Copas Sudamericana y Libertadores.

La intimidación de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se basó en los juegos concretados entre marzo y mayo de 2022, y se trata en particular de un anuncio del operador Betfair, una plataforma que está bloqueada en el país desde el 27 de noviembre de 2019, cuando el gobierno llevó a cabo un bloqueo masivo de los juegos de azar y sitios de apuestas deportivas online.

La publicidad siguió apareciendo durante el partido de la Copa Sudamericana entre Nacional y Unión de Santa Fe en junio de 2022, razón por la cual la administración uruguaya decidió multar a la Conmebol. A raíz de esta situación, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) notificó a la Conmebol y le impuso una multa que asciende a USD50.000.

Dos meses después, Nacional disputó un partido contra Atlético Goianiense do Brasil, un partido de alta notoriedad en el ambiente del fútbol ya que fue el primero en el que participó el emblemático jugador uruguayo Luis Suárez. Sin embargo, otro dato llamó la atención, además de la presencia del mítico delantero; Betfair volvió a estar presente en los anuncios.

En su presentación ante la Suprema Corte de Justicia, la Conmebol esgrimió que es una organización que nuclea a todas las asociaciones y federaciones de fútbol de Sudamérica y que, en ese rol, organiza competencias internacionales en el continente, teniendo a la casa de apuestas Betfair como uno de sus principales auspiciantes.

Por otro lado, el organismo del fútbol argumentó la institucionalidad de la norma que avala a la DNLQ a tomar medidas de prevención y sancionatorias para evitar la “proliferación” de apuestas no autorizadas, en base al “principio de legalidad, juridicidad y principios generales de derecho” y “ausencia de razones de interés general para la limitación de derechos (derecho a ser protegido en el goce de la propiedad y el derecho de libertad de empresa y trabajo)”.

Sin embargo, la SCJ desestimó este recurso, destacando entre sus fundamentos que para la Conmebol “la medida no es idónea o adecuada ya que los sitios de apuestas no autorizados se encontrarían bloqueados. Sin embargo, a juicio de la Corte, esto no enerva que se busque limitar la publicidad de estos canales ilegales de juego dentro de Uruguay; justamente por encontrarse prohibidos, es adecuado restringir su publicidad”.

Desde el año 2018, la DNLQ lleva más de 1.500 plataformas bloqueadas y actualmente hay entre 15 y 30 más a la espera para que se den de baja, según afirmaron las fuentes. Entre las plataformas dadas de baja se encuentran algunas reconocidas a nivel internacional como Bet365, Betfair, PokerStars y también la uruguaya, Urubet.