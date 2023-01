La casa de apuestas EstrelaBet cierra acuerdo con un club brasileño

El club América-MG cerró un acuerdo con EstrelaBet, que se convirtió en su nuevo patrocinador principal, y ocupará un lugar privilegiado en su camiseta.

Brasil.- La legislación referente a las apuestas deportivas en Sudamérica avanza de manera desigual de país a país. En Brasil aún no hay un marco legal específico, pero eso no significa que los clubes deportivos no vean la oportunidad frente a sus ojos.

Por caso, la novedosa sociedad entre el club de fútbol América y EstrelaBet se convirtió en el mayor acuerdo de patrocinio en la historia de Coelho. Además de estar con el equipo profesional masculino, EstrelaBet también estará en las camisetas del equipo femenino y en la categoría Sub-20 masculina.

EstrelaBet, cada vez más consolidada en el panorama deportivo, cerró un acuerdo de dos años con América. El acuerdo entre las partes prevé acciones en redes sociales, acciones de relación con aficionados y exposición de marca en las instalaciones del Club. La marca incluso estará presente en el uniforme de Coelhãozinho en la Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Estamos trabajando duro para consolidar América a un nuevo nivel, y la llegada de EstrelaBet es un paso más en esa dirección. Estamos muy contentos con este contrato de patrocinio, que es el más grande de nuestra historia centenaria”, aseguró Marcus Salum, presidente de América SAF.

