Konami presentará sus últimas novedades en la feria anual de la Indian Gaming Association

Los últimos lanzamientos de Konami llegan al mayor evento tribal de la industria.

Comunicado de prensa.- Konami Gaming ha anunciado su participación en la Indian Gaming Association Tradeshow & Convention de San Diego, California, que tendrá lugar los días 2 y 3 de abril. Allí, la empresa presentará una amplia gama de lanzamientos tecnológicos y de entretenimiento para casinos. Además, Konami estará presente en el Summit DigitalPlay del evento con un espacio dedicado a su oferta de igaming.

El lanzamiento estrella para ambas zonas es un esperado juego de tragamonedas omnicanal llamado «K-Pow! Pig«, que llega a Norteamérica tras su gran éxito en Australia. Los ejecutivos y profesionales de los casinos que acudan a la 2025 Indian Gaming Tradeshow & Convention, además, serán los primeros en probar la serie de tragamonedas «Money in the Bank» de Konami, que se presenta junto a «Falling Coins Link», «What the Duck» y otras. El galardonado sistema de gestión de casinos SYNKROS de Konami también podrá descubrirse y verse en funcionamiento durante todo el evento.

Tom Jingoli, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Konami Gaming, dijo: «La Indian Gaming Association Tradeshow de este año es una plataforma de lanzamiento muy importante para varias novedades muy esperadas por los jugadores y las propiedades. Desde el debut omnicanal de ‘K-Pow! Pig’ hasta la llegada al mercado de ‘What the Duck’, entre otros, Konami se centra en potenciar a los operadores tribales con innovaciones creativas para ayudar a impulsar los resultados comerciales a largo plazo y el compromiso de los jugadores».

Una avalancha de lanzamientos de juegos originales de Konami está llegando a la sala del evento de este año, incluida la nueva y cómica serie de tragamonedas de la compañía «What the Duck», con su caricaturesco personaje de pato vaquero y su exclusiva función «Re-Spin» para poner a prueba sus habilidades en el salvaje oeste. Tras el éxito de «Charms Full Link», la nueva serie de tragamonedas «Falling Coins Link» de Konami llega ahora a los casinos. Próximamente llegará a los casinos tribales una serie llamada «Money in the Bank», que ofrece a los jugadores la posibilidad de «romper la banca» para aumentar los pagos durante la función de cobro de créditos del juego.

Además de ofrecer los últimos tragamonedas, Konami llega a la Indian Gaming Association Tradeshow & Convention con áreas dedicadas a su tecnología de sistemas de casino SYNKROS y a su oferta de juegos de azar. SYNKROS Progressive Management (SPM) y SYNKROS Drink System se encuentran entre las herramientas más novedosas del sistema, centradas, respectivamente, en impulsar la entrada de monedas y la frecuencia de clientes a través de progresivos controlados por el sistema y en mejorar la comodidad de los clientes. Ambas están disponibles para demostraciones en vivo, junto con otras tecnologías de equipos de casino, como la aplicación móvil para empleados Konetic y el sistema SYNK31 Title 31/Anti-Money Laundering (AML).

Jay Bertsch, vicepresidente senior y director comercial de Konami Gaming, comentó: “El sistema de gestión de casinos SYNKROS de Konami continúa expandiéndose a lugares récord en todo el mundo y nos motiva especialmente el éxito que nuestros clientes tribales han logrado con la tecnología SYNKROS, que abarca herramientas móviles, bonificación en toda la planta, cumplimiento de la normativa AML y mucho más. Otra área en la que Konami está invirtiendo es el sector del juego en línea, para llevar nuestros clásicos de casino más icónicos y los últimos juegos de éxito a los jugadores online».

Ya sea estrictamente en línea o en una sala tradicional, los operadores de casinos pueden beneficiarse de la biblioteca igaming de Konami, impulsada por el servidor de juego remoto (RGS) de la empresa. Konami ofrece docenas de juegos respaldados por un rendimiento probado a lo largo del tiempo, con una entrega sólida en HTM

Se invita a los asistentes al evento a visitar los stands #1141 y #K2720 en el Centro de Convenciones de San Diego los días 2 y 3 de abril de 2025 para explorar estos y más lanzamientos de Konami.