Kambi Group inicia un programa de recompra de acciones

Las devoluciones totales de acciones en el marco del programa no podrán superar los €7,2m.

El programa de reembolso se realizará entre el 3 de mayo de 2023 y el 31 de mayo del 2023, hasta un total de €7,2m.

Comunicado de prensa.- El Consejo de Administración de Kambi, habilitado por un mandato recibido en la Asamblea General Extraordinaria (EGM) el 30 de junio de 2022, ha decidido iniciar un programa de compra de acciones.

El objetivo de la adquisición es lograr un valor añadido para los accionistas de Kambi y proporcionar al Consejo de Administración una mayor flexibilidad con la estructura de capital de la empresa, por ejemplo, como compensación para una adquisicion o el ejercicio de opciones de acciones por los empleados en el marco de los planes de opciones de acciones.

Kambi ha firmado un acuerdo con Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) para llevar a cabo las repoblaciones de acciones en su nombre. La adquisición de acciones tendrá lugar en una o varias ocasiones en el mercado de Nasdaq First North Growth en Estocolmo y Carnegie tomará sus decisiones de negociación en relación con las acciones de Kambi independientemente de y sin la influencia de la empresa y de acuerdo con la Ley de Empresas de Malta y otras normas aplicables.

Las adquisiciones de acciones se realizarán a un precio por acción dentro de un rango definido. Las repoblaciones de acciones se realizarán a un precio por acción dentro del intervalo registrado en cualquier momento dado, es decir, el intervalo entre el precio de compra más alto y el más bajo precio de venta.

Las devoluciones totales de acciones en el marco del programa no podrán superar los €7,2m. Los pagos por las acciones deberán realizarse en efectivo. De acuerdo con la resolución de la EGM, la participación de la Compañía no podrá exceder (y, por consiguiente, no podrá devolver más de) 3.106.480, lo que equivale al 10 por ciento de la participación total en la Sociedad en ese momento. Las adquisiciones se pueden realizar a partir del día 3 de mayo.

En el momento de este anuncio, el número total de acciones emitidas en el Grupo Kambi es de 31.278.297. Kambi actualmente posee 523 500 acciones propias del programa de recompra de acciones llevado a cabo entre el 27 de octubre de 2021 y el 10 de noviembre de 2021.

La información sobre las compras completadas también estará disponible en el sitio web de la compañía, www.kambi.com.