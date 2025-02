Juegos de azar y apuestas en Ecuador: PIN-UP Partners presenta su GEO review para afiliados de igaming

La firma compartió información básica del país y detalles sobre juegos de azar y apuestas, conversión de fuentes de tráfico y anuncios.

Comunicado de prensa.- En este artículo, PIN-UP Partners presenta su nuevo GEO review para afiliados de iGaming. Detalla los juegos de azar y las apuestas en Ecuador, desde detalles básicos del país, los juegos y las apuestas, y las fuentes de tráfico que mejor convierten y qué funciona al crear anuncios que generan conversiones.

Baja competencia. Tráfico barato. Gran interés por los juegos de azar y las apuestas. Suena como el sueño de un afiliado, ¿verdad? Bueno, es real y estamos hablando de Ecuador. Y resulta que es el último GEO de PIN-UP Partners desde donde comenzaron a aceptar tráfico oficialmente, y ya con algunos resultados bastante interesantes.

Claro, Ecuador no es el primer lugar que les viene a la mente a los afiliados de iGaming. Pero eso es exactamente lo que lo hace tan interesante. Mercado sin explotar. Y a veces las mayores ganancias provienen de lugares a los que nadie presta atención.

Información básica: Ecuador de un vistazo

Puede que Ecuador no sea el mercado más grande de América Latina, pero es un país de NIVEL 3 con un enorme potencial para los afiliados de iGaming: una economía estable, una audiencia activa de Internet y una alta penetración móvil. En otras palabras, es un mercado que tal vez no esté en el radar de todos todavía, pero aquellos que sepan cómo detectar una oportunidad podrían encontrarse a la cabeza del juego.

Con 18,9 millones de habitantes, Ecuador tiene una población joven y comprometida digitalmente. La edad promedio es de sólo 28,8 años y un sólido 64% del país está en edad de trabajar (entre 18 y 64 años). Para los afiliados, esto es una gran ventaja, ya que el público más joven está naturalmente más inclinado hacia el entretenimiento y los juegos de azar en línea.

Una de las características más destacadas de Ecuador es su estabilidad monetaria. A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, Ecuador ha estado utilizando el dólar estadounidense desde 2000, lo que elimina las fluctuaciones del tipo de cambio y hace que las transacciones financieras sean mucho más predecibles.

Los salarios varían según la industria y la región, pero a partir de 2024:

El salario mensual promedio: $520

El salario mínimo: $460

En las grandes ciudades y en ciertas industrias, las ganancias pueden oscilar entre $500 y $1200 o más.

Pero no son sólo los locales los que componen la economía. Ecuador se ha convertido en un destino preferido para los jubilados adinerados de Estados Unidos y Europa, atraídos por su clima cálido, vistas al mar y costo de vida asequible. Muchos de ellos se instalan en zonas acomodadas, donde pasan sus días disfrutando de buena comida, sol y alguna que otra apuesta online o juego de casino.

Cuando se trata de preferencias de pago, Ecuador es un país que prioriza los dispositivos móviles. Alrededor del 67% de las transacciones se realizan mediante pagos móviles, mientras que las tarjetas de crédito representan el 25%. Las billeteras electrónicas, las tarjetas prepagas y las transferencias bancarias representan sólo una pequeña fracción, lo que significa que las campañas optimizadas para dispositivos móviles no sólo son importantes: son esenciales.

Y con el 83,6% de la población en línea (es decir, 15,29 millones de personas) en 2024, la penetración de Internet sigue creciendo. La mayoría de las personas acceden a la web a través de sus teléfonos inteligentes (el 77,8% de todos los usuarios móviles utilizan dispositivos Android, mientras que sólo el 22,2% tiene iOS y otros dispositivos), lo que hace que las ofertas adaptadas a dispositivos móviles sean imprescindibles. Vale la pena señalar que la velocidad de Internet móvil en Ecuador promedia alrededor de 21,54 Mbps, mientras que las conexiones fijas alcanzan alrededor de 77,65 Mbps.

Las redes sociales son donde está la acción. Los ecuatorianos están profundamente involucrados en múltiples plataformas, con TikTok, Facebook y YouTube a la cabeza.

TikTok: 12,66 millones de usuarios

Facebook: 12,5m

YouTube: 11,7m

WhatsApp: 8,9m

Instagram: 6,5m

Estas plataformas son las fuentes de tráfico de referencia para cualquiera que busque promocionar iGaming u ofertas de apuestas.

Desde una perspectiva de localización, el español es la clave obvia del éxito: el 98,6% de la población total habla este idioma. Si bien los ecuatorianos más jóvenes están cada vez más familiarizados con el inglés, los anuncios y las páginas de destino siempre deben adaptarse al español para maximizar el alcance y la participación.

Otro factor a tener en cuenta es la sensibilidad cultural. Ecuador es un país profundamente católico, con alrededor del 80% de la población identificada como católica. Si bien los juegos de azar en sí no son tabú, la publicidad demasiado provocativa puede no resonar bien entre la audiencia. Mantener los creativos atractivos pero culturalmente respetuosos garantizará que sus campañas conecten con las personas adecuadas.

Juegos de azar en Ecuador

Cuando se trata de juegos de azar en Ecuador, las cosas han dado giros inesperados a lo largo de los años. En 2011, el gobierno impuso una prohibición a nivel nacional de los casinos físicos y salas de juego, cerrando todos los establecimientos de juego físicos. Pero el hecho de que los casinos desaparecieran de las calles no significa que los ecuatorianos hayan perdido el gusto por el juego. Alerta de spoiler: sucedió todo lo contrario.

A medida que la tecnología evolucionó y creció la penetración de Internet, los casinos en línea rápidamente intervinieron para llenar el vacío. Sin alternativas disponibles, cada vez más ecuatorianos recurrieron a las plataformas digitales para entretenerse, impulsando el auge del mercado de los juegos de azar en línea.

Avancemos rápidamente hasta octubre de 2024 y las cosas dieron un giro aún más interesante. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, levantó la prohibición de los anuncios de juegos de azar (y apuestas deportivas) en las plataformas de medios del país. Esta medida marcó un cambio importante hacia la legalización y la regulación, reconociendo el creciente interés público en los juegos de azar, como se puede ver en la imagen siguiente.

Y en términos de preferencias de juego, si hay algo que destaca es que las tragamonedas y los juegos intensivos lideran el grupo. A los jugadores ecuatorianos les encantan los juegos rápidos y con altas recompensas que mantienen la adrenalina a tope. En las plataformas de juego en línea populares (visitadas por los ecuatorianos), las siguientes tragamonedas se encuentran entre las mejores opciones (ordenadas por tema, no por popularidad):

En cuanto a las tragamonedas más jugadas en el producto de PIN-UP Partners, aquí están los Top 5 que merecen atención:

Sweet Bonanza Aviador Balloon Super 7s Hot to burn

Entonces, si bien Ecuador alguna vez tuvo estrictas restricciones al juego, la tendencia está cambiando. Con los recientes cambios legales que allanaron el camino para el crecimiento de la industria, los casinos en línea se están volviendo más populares que nunca. Y con el creciente interés de los ecuatorianos en los juegos digitales, este mercado es digno de atención.

Apuestas en Ecuador

Hablando de apuestas deportivas en Ecuador, definitivamente el fútbol es el rey. Esta disciplina deportiva está profundamente arraigada en la cultura del país (casi como la de los brasileños), y las apuestas en partidos de fútbol son, con diferencia, la opción más popular entre los ecuatorianos. La selección nacional compite habitualmente en torneos internacionales (Mundial y Copa América), lo que genera expectación y, por supuesto, un aumento de las apuestas en sus partidos.

A nivel local, tres clubes dominan la escena del fútbol:

Barcelona SC (Guayaquil)

Emelec

LDU Quito

En cuanto a los jugadores favoritos, nombres como Enner Valencia, Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo son prácticamente tesoros nacionales, y los fanáticos hacen apuestas con entusiasmo sobre sus actuaciones. Por lo tanto, si dirige el tráfico de apuestas a través de eventos deportivos, no olvide resaltar estos equipos y jugadores estrella en sus creatividades; definitivamente tocarán la fibra sensible de la audiencia local.

Si bien el fútbol ocupa un lugar central, a los ecuatorianos también les encanta hacer una buena apuesta en basketball, tenis, voleiball e incluso rugby. A continuación, se muestran algunos equipos clave que vale la pena mencionar en sus campañas:

Club Deportivo Barcelona (Basketball)

Leones de Riobamba (Basketball)

Guerreros de Santo Domingo (Basketball)

Piratas de Los Lagos (Basketball)

Emelec (Beisball)

Universidad San Francisco de Quito (Voleiball Masculino)

Club UVIV Guayaquil (Voleiball Femenino)

Club de Rugby Cerberós (Rugby)

Si el objetivo es el mercado de apuestas ecuatoriano, tener en cuenta estos equipos y deportes puede ayudar a impulsar el compromiso y las conversiones. La pasión por los deportes está profundamente arraigada en Ecuador y aprovechar ese entusiasmo con los creativos adecuados puede marcar la diferencia.

Fuentes de tráfico para Ecuador que mejor convierten

En este momento, vale la pena señalar que la mayoría de las fuentes de tráfico para Ecuador se están convirtiendo extremadamente bien. Y no es sorprendente: este es un nuevo GEO para afiliados de iGaming. Aún así, hay algunas fuentes que se destacan con resultados realmente impresionantes.

La tasa de conversión más alta para nuevos registros proviene de las aplicaciones ASO y FB + iOS, alcanzando el 86% y el 68% respectivamente. Estas cifras resaltan una tendencia clara: el tráfico móvil domina el mercado.

Pero conseguir que los usuarios se registren es sólo la mitad de la batalla. Cuando se trata de conversión a depósito, el SEO de marca toma la delantera con un 24%. Cada vez más ecuatorianos buscan activamente marcas conocidas, lo que significa que ya están decididos a depositar una vez que lleguen a una plataforma confiable.

Es más, se espera que el tráfico de búsqueda de marcas en Ecuador aumente aún más en los próximos seis meses. Eso significa que todavía hay tiempo para establecerse en este espacio antes de que la competencia realmente se caliente.

Si se desea aprovechar al máximo el tráfico ecuatoriano, se debe centrar en estos canales es el camino a seguir.

Cinco considereaciones al crear anuncios y páginas de destino (y no perder su presupuesto)

Antes de crear sus creatividades/páginas de destino y aprovechar este GEO, se necesita saber qué funciona para esta audiencia. Las audiencias latinoamericanas no responden de la misma manera que otras regiones, y si simplemente se copia y pega la estrategia publicitaria habitual, podría terminar desperdiciando el presupuesto en clics que no generan conversiones; probablemente no se desee este efecto final. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona para los usuarios ecuatorianos? Analicémoslo.

1. Las primeras impresiones importan

En primer lugar, las imágenes importan. Mucho. Los colores brillantes, los contrastes audaces y los diseños limpios pero llamativos funcionan mejor. En Ecuador a la gente le encantan las imágenes enérgicas y dinámicas, pero eso no significa que debas exagerar.

Los diseños demasiado complicados, demasiado texto o gráficos desordenados pueden confundir en lugar de convertir. La regla de oro es mantenerlo simple, claro y visualmente impactante: cuanto más fácil sea de procesar, mejor será la tasa de conversión.

2. Habla su idioma (literalmente)

Luego está el idioma, también conocido como localización. Sí, los ecuatorianos hablan español, pero no el mismo español que en España o México. La jerga y la redacción locales son importantes, y una traducción única puede resultar incómoda o fuera de lugar. Por ejemplo, si estás promocionando un bono de bienvenida, la frase genérica «Bono de bienvenida» funciona en los mercados de habla hispana, pero los jugadores ecuatorianos están más familiarizados con «Bono de registro» o «Bono de primer depósito» cuando se refieren a ofertas de registro. Cuando hable de ganar dinero, evitar traducciones como “gana dinero”, que parecen demasiado formales; en cambio, los jugadores ecuatorianos responden mejor a “gana billete” o “multiplica tu apuesta”.

Un anuncio mal localizado puede hacer que la campaña parezca fuera de lugar, y eso acaba con las conversiones. ¿La solución? Trabajar con hablantes nativos para asegurarse de que los mensajes se sientan naturales y identificables. Si está ejecutando campañas con socios PIN-UP, ya tiene una ventaja, ya que ofrece promociones localizadas en español ecuatoriano.

3. A los ecuatorianos les encantan los bonos

Bonos de bienvenida, giros gratis, reembolsos, promociones de temporada. Estos son desencadenantes poderosos. Y es muy recomendable utilizarlos en tus creatividades/landings. Pero no excederse.

Puede resultar tentador hacer que las ofertas parezcan más grandes de lo que realmente son, pero hacer promesas excesivas o utilizar afirmaciones engañosas es una victoria a corto plazo con consecuencias a largo plazo. Claro, es posible que se obtenga un aumento en los clics, pero si los jugadores sienten que los han engañado, no se quedarán y, peor aún, perderán la confianza en la marca. Y en este mercado, la confianza lo es todo.

Por lo tanto, mantener sus bonos interesantes, claros y, lo más importante, honestos. Cuando los jugadores saben exactamente lo que están obteniendo, es mucho más probable que realicen una conversión y regresen por más.

4. Métodos de pago locales = mayores conversiones

Los métodos de pago son otro factor clave. Los ecuatorianos dependen en gran medida de las tarjetas bancarias, pero las opciones de pago locales también se utilizan ampliamente. Si los usuarios ven logotipos de pago familiares (Banco Pichincha, el banco más grande de Ecuador, Banco Guayaquil, Produbanco) en sus creatividades, es más probable que se sientan cómodos haciendo un depósito.

Además, los sistemas de pago P2P como PayPhone y PayClub son cada vez más populares, junto con soluciones prepago como PagoEfectivo. Es un pequeño detalle, pero que puede impactar significativamente las conversiones.

5. El tiempo lo es todo: aprovecha las tendencias estacionales

Y, por supuesto, las tendencias estacionales y los eventos culturales juegan un papel muy importante. Los ecuatorianos son grandes fanáticos del fútbol y los grandes torneos como la Copa del Mundo, la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana generan una gran participación. Las competiciones locales, como la Serie A ecuatoriana (LigaPro) y los partidos de la selección ecuatoriana en las eliminatorias para el Mundial y la Copa América, también generan un gran interés. Realizar promociones vinculadas a estos eventos puede darle un gran impulso a su tráfico.

Lo mismo ocurre con los días festivos nacionales: Carnaval (febrero o marzo), Día de la Independencia (10 de agosto), Navidad/Año Nuevo (25 y 31 de diciembre, respectivamente), si sus creatividades se alinean con estos momentos, se sentirán más relevantes y atractivas.

Al fin y al cabo, los fundamentos de los anuncios creativos y las páginas de destino para los ecuatorianos son estándar: a la gente le encanta ver mecánicas de juego emocionantes, ganancias masivas y la emoción que las acompaña. Utilizar estos aspectos en sus anuncios, aumente sus ganancias y vea que este GEO no es simplemente otro mercado, es una oportunidad de ganar el premio gordo.

¿Por qué Ecuador es un excelente GEO de nivel 3 para que los afiliados de iGaming generen tráfico en 2025?

Bien, vayamos directo al grano: poca competencia y tráfico barato. Eso es todo. Esa es la respuesta. Ecuador todavía es un mercado nuevo y relativamente sin explotar para los afiliados de iGaming. A diferencia de los GEO saturados en América Latina, donde los afiliados pelean por el tráfico, Ecuador ofrece un campo de juego limpio con menos competidores. Esto significa mayores posibilidades de clasificar en los resultados de búsqueda, mejores tasas de conversión y más espacio para experimentar con campañas sin las guerras de ofertas habituales.

Menos competencia también significa tráfico súper asequible. Con costos publicitarios más bajos, puede adquirir jugadores por una fracción del precio en comparación con las regiones saturadas. Eso significa un mayor retorno de la inversión en ofertas de CPA y RevShare y la oportunidad de probar nuevas fuentes de tráfico sin gastar su presupuesto.

Ecuador: la próxima gran oportunidad para los afiliados, ¿te apuntas?

Seamos realistas: Ecuador probablemente no estaba antes en el primer lugar de la lista GEO. Pero ahora que se ve el potencial, se sabe por qué debería ser así. Estamos hablando de poca competencia, tráfico barato y una audiencia creciente ávida de juegos de azar y apuestas deportivas en línea. Con una fuerte penetración móvil, una economía dolarizada y un interés en rápida expansión en el iGaming, Ecuador se perfila como una gran fuente de ingresos para aquellos que se mueven rápido y se unen primero.

Entonces, aquí está la gran pregunta: ¿se está listo para probar Ecuador y comenzar a sacar provecho de este nuevo mercado? Si la respuesta es sí, PIN-UP Partners invita a unirse hoy, comenzar a dirigir tráfico a este GEO de alto potencial y aprovechar todo lo que Ecuador tiene para ofrecer.