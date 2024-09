Juego online en Brasil: Lula da Silva advirtió la necesidad de contar con medidas para evitar el endeudamiento de los sectores más pobres

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer mandatario brasileño hizo hincapié en la necesidad de trabajar en pos de construir un mercado mejor regulado y más seguro para los apostadores.

Brasil.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se refirió a la regulación de los juegos en línea que se está llevando adelante en Brasil luego de la promulgación, a finales del año pasado, de la Ley 14.790.

Lula hizo hincapié en la necesidad de crear un marco regulatorio claro y transparente para evitar delitos asociados al lavado de activos o la delincuencia, pero además, lanzó una advertencia sobre la necesidad de que los estratos más bajos de la población no deben caer en el endeudamiento a raíz de un uso problemático de los juegos de azar.

«Brasil siempre ha estado en contra de los casinos, de cualquier tipo de juego. Hoy, a través del celular, el juego es en la casa familiar, en la sala», reflexionó Lula, para luego agregar: “Estamos notando en Brasil el endeudamiento de los más pobres que intentan ganar dinero, haciendo apuestas. Es un problema que vamos a tener que regular, de lo contrario pronto tendremos un casino funcionando en la cocina de cada casa”.

El presidente brasileño también se refirió a la publicidad engañosa que prolifera en torno a las plataformas de apuestas, especialmente, a través de las redes sociales que fomenta la creación de falsas ideas sobre las potenciales ganancias que se pueden obtener. “Estamos viendo una locura. La monetización de la mentira a través de la red digital. Con gente volviéndose multimillonarios, millonarios promoviendo juegos de azar”, advirtió.

No es la primera vez que el primer mandatario brasileño exhibe su desaprobación para con los juegos de azar. En junio, en el marco del debate del Proyecto de Ley 2.234/22, que regula los casinos y juegos de azar en el país, Lula había afirmado que él estaba en contra, pero que si la ley prosperaba en su debate parlamentario, no la vetaría, entre otras cosas, por los recursos y el impulso económico que esto significaría para las arcas estatales. En este sentido, Lula traza una línea entre no apoyar los juegos de azar y la criminalización de los mismos.

Ver también: Desarrollo, empleo e inversiones: Celso Sabino volvió a destacar los beneficios del Proyecto de Ley 2.234/22 en Brasil

Con respecto al juego online, el gobierno brasileño comenzó la semana pasada con tareas para avanzar hacia un mercado más transparente y combatir los sitios ilegales de apuestas que continúan operando. En este sentido, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de sitios de apuestas sin autorización o que no hayan presentado una solicitud al gobierno federal para el 1 de octubre. Por tanto, solo podrán operar previa autorización que será emitida por el propio organismo.

Las empresas de apuestas de cuota fija que aún no hayan solicitado autorización para operar verán suspendidas sus operaciones a partir del 1 de octubre. Según la Ordenanza, a partir del próximo mes y hasta finales de diciembre, solo podrán funcionar las empresas de apuestas que ya estén operando y que hayan solicitado autorización para explorar la modalidad de lotería de apuestas de cuota fija.

Para avanzar en este proceso de separar las empresas legales de las que operan fuera de todo control, la SPA también llevará adelante un mapeo del mercado de apuestas con el fin de conocer más acabadamente la real situación de la industria.

Para este fin, y para luego seguir trabajando junto a la SPA en controlar la transparencia del mercado, el titular de la dependencia gubernamental, Regis Dudena, afirmó que espera contar con el apoyo del Banco Central, la Policía Federal y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).