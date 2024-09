Jaime Carvajal, 1spin4win: «SBC Summit 2024 es una gran oportunidad para mostrar nuestro progreso»

Jaime Carvajal, Gerente de Ventas Wenior de 1spin4win, habló con Focus Gaming News sobre la presentación de la empresa en el evento que se está llevando a cabo en Lisboa.

Entrevista exclusiva.- Jaime Carvajal, gerente de ventas senior de 1spin4win, habló con Focus Gaming News sobre el enfoque estratégico que adoptó la empresa para esta edición de SBC Summit que se está llevando a cabo actualmente en Lisboa. Además, Carvajal compartió detalles acerca de los nuevos juegos que la empresa está presentando en el evento y los objetivos que 1spin4win tiene para el mercado latinoamericano.

¿Qué diferencia a SBC Summit 2024 de otros eventos de la industria del igaming?

SBC Summit 2024 se destaca en la industria del igaming debido a su momento estratégico y su amplio alcance. Celebrado en septiembre, justo después de los tranquilos meses de verano, marca el inicio de la ocupada temporada de negocios en Europa y sirve como un evento importante para la segunda mitad del año en América Latina.

El evento es conocido por atraer ejecutivos, operadores, proveedores y reguladores de alto nivel de todo el mundo, ofreciendo una visión general completa de la industria. Con 450 oradores, más de 8000 operadores y 600 expositores, es un evento al que debe asistir cualquier persona que se tome en serio el igaming. 1spin4win espera a los visitantes de SBC Summit en el stand B121.

¿Cómo planea 1spin4win utilizar esta plataforma para expandir su influencia en la industria?

Este es el debut de 1spin4win como expositor en SBC Summit. Es un gran paso para nosotros y demuestra que estamos creciendo y que estamos listos para dejar nuestra huella en el mundo del igaming. Tenemos un stand de primer nivel y todo nuestro equipo comercial (ventas, administración de cuentas comerciales y marketing) está allí listo para reunirse y conversar con todos. Queremos conectarnos con amigos, socios y cualquier persona interesada en 1spin4win. SBC Summit 2024 es una gran oportunidad para que mostremos nuestro progreso y construyamos nuevas relaciones en la industria.

¿Qué nuevos juegos y ofertas únicas promocionará 1spin4win en SBC Summit 2024?

En SBC Summit 2024, 1spin4win mostrará nuestros juegos ‘Hold and Win‘, incluidos ‘Cash’n Fruits Hold and Win’ y ‘Cash The Gold Hold and Win’, que han demostrado ser populares entre los jugadores y beneficiosos para nuestros socios. También presentaremos dos nuevos títulos: ‘Lucky Fest Hold and Win’ y ‘Mega Lucky Diamonds Hold and Win‘.

Nos entusiasma poder discutir estrategias con nuestros socios para mejorar la participación de los jugadores y maximizar los resultados comerciales. Nuestra herramienta de promoción ‘Cash & Drops’, torneos y juegos de marca serán temas clave.

En general, los visitantes de nuestro stand B121 tendrán una oportunidad única de explorar nuestra cartera de más de 100 clásicos slots online, experimentar demostraciones y discutir futuras colaboraciones cara a cara.

Te uniste al equipo recientemente, este es tu primer evento con 1spin4win, ¿qué segmentos de mercado planeas cubrir en la conferencia? ¿Cómo te preparaste para el summit?

Como alguien nuevo en 1spin4win, mi enfoque principal en SBC Summit 2024 es el mercado LatAm. Desde mi experiencia, este evento atrae a actores clave de toda América Latina, lo que lo convierte en una oportunidad perfecta para conectarse con este importante segmento.

Para prepararme para la cumbre, he estado trabajando estrechamente con nuestros equipos técnicos, de marketing y de ventas. Hemos estudiado minuciosamente nuestros productos y el mercado latinoamericano para asegurarnos de que estamos enfocando nuestros esfuerzos de manera efectiva. Me emociona poder aportar nuestra energía y conocimientos para aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿Qué objetivo te has marcado para estos 3 días en SBC Summit 2024? ¿Cuáles son los objetivos del equipo en general?

Durante estos tres días en SBC Summit 2024, mi objetivo personal es conectarme con la mayor cantidad posible de partes interesadas y socios potenciales. Quiero mostrar 1spin4win y posicionarnos como uno de los principales proveedores en la industria del igaming.

En cuanto al equipo, nuestro objetivo general es el mismo: interactuar con jugadores clave y socios potenciales para elevar la posición de 1spin4win. Trabajaremos en estrecha colaboración para garantizar que cumplimos con este objetivo, coordinando nuestros esfuerzos para proporcionar todo lo necesario para lograr un fuerte impacto.