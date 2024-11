Integridad en el deporte: más de la mitad de los brasileños creen que las apuestas deportivas aumentan en el riesgo de manipulación

Una reciente encuesta indicó que el 54 por ciento de los habitantes del país ve crecer la posibilidad de amaños o manipulación de resultados a través de plataformas de apuestas online.

Brasil.- Más de la mitad de los ciudadanos brasileños cree que los sitios de apuestas deportivas aumentan el riesgo de amaño de partidos de fútbol. Una encuesta de Datafolha realizada del 5 al 7 de noviembre mostró que el 54 por ciento de las personas ve crecer la posibilidad de manipulación con la aparición de empresas de apuestas online, según informa el medio Folha.

La encuesta fue realizada en 113 municipios de las cinco regiones de Brasil, a través de 1.935 entrevistas a personas de 18 años o más, en áreas metropolitanas y ciudades del interior. El margen de error para la muestra total es de dos puntos porcentuales, más o menos, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

Un 3 por ciento de los consultados afirmó que las apuestas reducen el riesgo de manipulación. Otro 33 por ciento dijo que no hacen ninguna diferencia en este sentido y un 9 por ciento no supo o no quiso responder.

La investigación también rastreó el comportamiento de los aficionados que tienen la costumbre de realizar apuestas. Y la mayoría afirmó que nunca apostó contra su propio equipo: 69 por ciento. El 31 por ciento restante dijo que lo había hecho al oponente de su equipo favorito.

La encuesta, además, mostró que la mayoría de los aficionados se resisten a la posibilidad de que una casa de apuestas pueda patrocinar a su equipo. Sólo el 32 por ciento de los que dicen tener club están a favor, y el 59 por ciento en contra. El 6 por ciento dijo sentirse indiferente y el 4 por ciento no supo responder.

A pesar de esta objeción, el dinero ofrecido por las empresas de apuestas deportivas ha resultado irresistible para las instituciones deportivas. En el Campeonato Brasileño de este año, incluyendo la Serie A, la Serie B y la Serie C, 52 de los 60 equipos tenían la marca de una casa de apuestas online en sus uniformes. La competición en sí tuvo su nombre vendido por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y pasó a llamarse Brasileirão Betano.

A partir de enero, los cuatro grandes de São Paulo tendrán una casa de apuestas como principal patrocinador. Corinthians, São Paulo y Santos ya cuentan, respectivamente, con importantes fondos de Esportes da Sorte, Superbet y Blaze. Mientras que Palmeiras ya tiene un acuerdo por cuatro temporadas con Sportingbet.

Ver también: Integridad en el juego: Lula defiende la prohibición de realizar apuestas sobre tarjetas amarillas y rojas

En este momento, dos jugadores de la selección brasileña, Lucas Paquetá y Luiz Henrique, están siendo investigados por presunta manipulación de partidos y fueron llamados a declarar ante la CPI de Apuestas, en el Senado Federal. Ambos niegan haber participado en cualquier plan ilegal.

También se declara inocente el delantero del Flamengo Bruno Henrique, objeto de una reciente operación de la Policía Federal que investiga una posible manipulación de tarjetas en beneficio de los jugadores. Hubo allanamiento e incautación de documentos en la casa del deportista, en el centro de entrenamiento del club rojinegro y en domicilios de sus familiares, en diversos municipios de Minas Gerais.

Paquetá y Luiz Henrique siguen jugando con normalidad en sus clubes, West Ham y Botafogo, y en la selección brasileña. Bruno Henrique también obtuvo el apoyo del Flamengo y ha participado sin restricciones en el día a día del equipo rojinegro.