Informe especial: por qué los peruanos se consideran jugadores responsables

Un estudio de Playtech midió las actitudes, los factores de riesgo y la confianza de los consumidores en la regulación y autorregulación del juego. Cuáles fueron los resultados.

Perú.- El 94 por ciento de los peruanos no considera los juegos de casino ni las apuestas deportivas como un problema. El dato surge del último estudio realizado por Playtech y la encuestadora Toluna para medir las actitudes actuales hacia el juego, los factores de riesgo y la confianza de los consumidores en la regulación y la autorregulación.

El estudio se realizó sobre una base de 2.500 personas encuestadas en cinco países latinoamericanos: Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Chile.

Ver también: Argentina lidera la tabla de crecimiento de juego online en Latinoamérica

El 61 por ciento de los peruanos consultados señaló que juega por diversión, mientras que un 33 por ciento indicó que no afecta su vida. Por su parte, un 2 por ciento dijo no estar seguro de qué es el juego responsable, mientras que otro 2 por ciento confesó tener problemas con el juego.

El objetivo principal del estudio fue analizar qué entienden los consumidores por juego responsable en los países donde se realizó la encuesta y revisar qué lineamientos creen que son eficaces. Los datos muestran un conocimiento base sobre las acciones que aseguran no tener problemas con el juego.

En Perú, donde recientemente se ha aprobado una legislación sobre el juego y las apuestas deportivas, el 82 por ciento de los encuestados indicó que había jugado online en los últimos seis meses, mientras que el 18 por ciento sostuvo que no lo había hecho. Sobre lo qué entienden por juego responsable, los datos muestran que el 57 por ciento afirmó no sentir ansiedad por el juego, mientras que otro 57 por ciento cree que es sólo jugar durante un tiempo limitado al día. Ambas acciones demuestran ser capaces de tener control sobre el juego.

Ver también: Las apuestas online crecen de forma sostenida en Colombia

Además, un 52 por ciento considera que el juego responsable es divertirse jugando online independientemente del resultado, mientras que el 51 por ciento cree que es no gastar dinero que no puede permitirse en apuestas. Otros factores de juego responsable fueron jugar en sitios web legales (38 por ciento), no intentar recuperar las pérdidas (13 por ciento) y no verlo como una forma de ganar dinero (13 por ciento).

“Los datos de esta encuesta en Perú demuestran que hay un conocimiento sobre lo que es el juego responsable, tanto para los casinos como para las casas de apuestas. Es importante que los usuarios puedan identificar este comportamiento porque la seguridad es uno de los puntos clave a reforzar en la industria”, señaló Charmaine Hogan, jefa de Asuntos Regulatorios de Playtech.