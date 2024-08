Ida López defendió la regulación del juego online en Mendoza

La titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos cruzó a un concejal mendocino que criticó la regulación de las apuestas virtuales en Mendoza.

Argentina.- Ida López, la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza), salió a responderle al concejal de la Ciudad de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, quien acusó al gobierno local de «hipócrita» por promover las apuestas online dando adjudicaciones legales a distintas empresas, a pesar de decir preocuparse sobre su impacto en los adolescentes.

Durante una entrevista con el medio local MDZ Radio 105.5 FM, López defendió la regulación de la actividad y aclaró que la regulación del juego online busca gestionar una realidad. «Lo que puede hacer el Estado es intentar regularlo para que tenga los controles necesarios o dejar que esto suceda en la ilegalidad sin ningún control», afirmó.

Además, la presidenta del IPJyC agregó: «Se está haciendo porque en realidad es la forma de poder brindarle garantías a quien quiere apostar ahí, de hacer un juego seguro y responsable, de controlarlo, porque la verdad que en las plataformas legales nosotros podemos ver la trazabilidad de toda la operación».

«En las plataformas legales tenemos requisitos para controlar que no juegue un autoexcluido o un menor de 18 años. Porque por esto efectivamente se regula y se controla», puntualizó.

Asimismo, habló sobre otros beneficios de estos sitios: «También podemos controlar que rija la normativa de prevención de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo. Todas estas son cuestiones que se dan gracias a que tenemos una regulación del juego en plataformas controladas y reguladas que tienen certificaciones internacionales».

Finalmente argumentó: «Entonces, la verdad no es que creamos el juego. Lo que hacemos es controlarlo y regularlo porque el juego existe, porque internet está, porque el comercio en internet existe y cada vez es mayor».

La funcionaria también hizo referencia a la acusación del concejal Gutiérrez que levantó sospechas sobre la adjudicación de las empresas que operan el juego online en la provincia, a lo que López contestó: «Nosotros hicimos una licitación pública por demás transparente. Fue pública, realizada por el sistema COMR.AR por internet. Todos podían ir viendo todo, cómo se hacía, con reglas de estándares internacionales. Con una grilla de puntuación que estaba directamente en el pliego y totalmente regulada».

La abogada dijo que también contó «con la intervención de Fiscalía de Estado desde el momento cero de la licitación, llevando el control entero de toda esta licitación pública».

Por último, dijo que «técnicamente, que es por lo que hemos otorgado a esas licencias, cumplen con todo lo que se requiere para que el Estado pueda controlar y cuidar a sus ciudadanos que quieran jugar». Y cerró: «Yo no me puedo venir a dar cuestiones subjetivas de si me gusta más una empresa que otra. No, la verdad es que esto se hizo con una licitación pública totalmente transparente».

Nuevas licencias

En junio, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza) confirmó que otorgará dos nuevas licencias para el juego en línea en la provincia. El proceso se realizará a través de una licitación pública, cuya apertura de sobres se efectuará el próximo 20 de agosto.

Desde el organismo explicaron que la Ley 9.267 habilitó el otorgamiento de siete licencias para operar en el mercado de las apuestas online en Mendoza.

Las plataformas que sean seleccionadas deberán pagar al menos 6 por ciento del monto resultante de las apuestas menos los premios pagados. Además, pagarán ingresos brutos y, solo por sentarse en la mesa de juegos provincial deben pagar un monto llave de USD15.000. A cambio, podrán operar en la provincia durante 10 años.