Futbolista inglés sancionado por realizar 484 apuestas y varias contra su propio club

Kian Harratt, delantero del Huddersfield, deberá pagar una multa y no podrá jugar por cuatro meses.

UK.- Kian Harratt, delantero de 21 años que forma parte del equipo de fútbol Huddersfield Town de la EFL Championship (segunda división), fue sancionado luego de admitir infracciones de la Regla E8.1 de la FA, que se relaciona con la realización de apuestas en el fútbol.

El futbolista profesional confesó que muchos de esos depósitos los realizó contra sus propios compañeros. Una de las cuestiones más llamativas es la cantidad de depósitos que le encontraron en su cuenta, con 484 apuestas realizadas.

Desde el club inglés se manifestaron a través de un comunicado: «Tras una audiencia personal con una comisión reguladora independiente, el delantero del Huddersfield Town, Kian Harratt, ha sido suspendido de toda actividad futbolística y relacionada con el fútbol durante cuatro meses después de admitir infracciones de la Regla E8.1 de la FA, que se relaciona con la realización de apuestas en el fútbol», explicó la institución en sus canales oficiales.

El delantero admitió que había apostado a que su equipo perdiera en múltiples ocasiones. «También soy consciente del hecho de que algunas de las apuestas que he realizado son más problemáticas que otras, en particular las que involucran a mi propio equipo«, comentó en su descargo, publicado por The Sun.

Y agregó: «De las 44 apuestas de este tipo que hice, muchas involucraban al Huddersfield. No estuve en el plantel de la jornada en ninguno de los partidos del Huddersfield en los que aposté, ya que en ese momento estaba cedido o entrenando con el filial».

Según aclaró el propio Harratt, una parte de las casi 40 apuestas que hizo en partidos de su club, fueron con pronóstico de derrota. «Mirando hacia atrás, me resulta difícil explicar cómo o por qué habría seleccionado ciertos equipos o partidos para apostar. En particular, no puedo explicar por qué habría hecho apuestas contra mi propio equipo, cuando ahora tengo claro que esto es algo que los futbolistas no deberían hacer».

Cabe destacar que el atacante incursionó en las apuestas deportivas en 2020, cuando tenía 18 años. «Desafortunadamente, como muestra mi historial de apuestas incluido en la carta de cargos de la FA, una vez que comencé a hacer apuestas en fútbol, ​​me encontré incapaz de parar, a pesar de numerosos intentos de hacerlo. Ahora puedo ver que el número de apuestas que hice se corresponde directamente con la cantidad de tiempo que pasé en el campo», agregó respecto a sus conductas problemáticas con el juego.

Kian admitió inmediatamente los delitos al ser acusado y cooperó plenamente con las investigaciones posteriores de la FA y el club. En tanto, el club ahora lo apoyará que, según su comunicado oficial, mientras se recupera de una cirugía en el tendón de la corva, durante los próximos cuatro meses antes de su regreso a la actividad futbolística.