Fecoljuegos le pide a pasarelas de pago en Colombia colaboración para frenar operaciones ilegales

Desde la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar solicitaron a las pasarelas que no procesen pagos de plataformas no autorizadas.

Colombia.- La Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) hizo un llamado urgente a las pasarelas de pago en el país para que no procesen pagos de plataformas no autorizadas.

Asimismo, la entidad anunció que adelantará gestiones para buscar un acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas FinTech (Colombia FinTech) para garantizar que las pasarelas de pago cumplan con la normativa vigente para que no se realicen este tipo de transacciones ilegales.

De acuerdo con Fecoljuegos, en Colombia existen 15 operadores autorizados de juegos en línea, mientras que durante los últimos cuatro años se han bloqueado cerca de 14,570 sitios web de apuestas ilegales, generando pérdidas millonarias en impuestos y regalías para el Estado. Sin embargo, los bloqueos a estas plataformas no han sido efectivos, por lo que es necesario tomar medidas más contundentes.

Evert Montero, presidente de la federación que reúne a empresarios del juego, señaló: “Esta situación de bloqueos y creación de sitios de apuestas no autorizados es inaceptable y pone en riesgo las las plataformas legales en el país, la generación de recursos para la salud y la creación de empleo, ya que estos no aportan al sector salud”.

Además, Montero aseguró que se trata de una competencia desleal ya que no pagan impuestos y ofrecen modalidades que los operadores legales no pueden, como el riesgo de que menores participen en juegos irresponsables y la posibilidad de que no se realicen pagos de premios.

En su comunicado, desde la federación sostienen que las pasarelas de pago desempeñan un rol crucial en las transacciones en línea, al facilitar el procesamiento de pagos de manera segura y eficiente, “sin embargo, algunas de estas plataformas han estado permitiendo indebidamente el recaudo de dinero para operadores ilegales de juegos de azar, poniendo en riesgo la integridad del sector y los ingresos destinados al sector de la salud”.

Para el representante de Fecoljuegos, esta situación requiere de medidas contundentes que permitan aminorar el impacto que esto está teniendo sobre la industria legal de juegos, pero también sobre la economía en general, por lo que sugiere cuatro frentes específicos sobre los cuales se debe trabajar:

Regulación de los proveedores de contenido de las plataformas: Para garantizar un entorno de juego seguro y legal, es crucial establecer normas que limiten la prestación de servicios de contenido de juegos de azar en línea exclusivamente a los operadores legalmente autorizados. Esto implica la creación de reglas claras y específicas que regulen la relación entre los proveedores de contenido y los operadores, así como la implementación de medidas de control y supervisión para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones por parte de los proveedores.

Según Montero, «las pasarelas de pago deben asumir su responsabilidad y dejar de facilitar las operaciones ilegales» y agregó que de lo contrario, «estarían incurriendo en delitos graves que podrían tener consecuencias legales y financieras significativas».

Para el representante de Fecoljuegos, además de los riesgos legales, la operación ilegal de juegos de azar en línea representa una amenaza para la protección de los consumidores y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo ya que estas plataformas no cuentan con los controles adecuados para garantizar la transparencia y la seguridad de las transacciones, lo que expone a los usuarios a fraudes y estafas.

«Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para reforzar la regulación y garantizar que todas las operaciones de juegos de azar en línea se realicen de manera legal y responsable», cerró Montero.