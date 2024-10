FBM Foundation impulsa el aprendizaje digital en la escuela ISCAG, en Cavite

La iniciativa ha sido organizada bajo el proyecto «Un campeón construyendo otro campeón: formando a los líderes digitales del mañana».

Comunicado de prensa.- FBM Foundation organizó una iniciativa para capacitar a los estudiantes con habilidades digitales esenciales en la escuela ISCAG, en Salitran I, Dasmariñas, Cavite, el 29 de septiembre. La actividad, organizada bajo el proyecto «Un campeón construyendo otro campeón: formando a los líderes digitales del mañana», proporciona recursos vitales para mejorar la experiencia del aprendizaje digital de los estudiantes.

Este gesto solidario de FBM Foundation refuerza la intervención de su proyecto en el ámbito educativo. La ISCAG – Islamic Studies Call and Guidance of the Philippines School Inc.– es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar la comprensión y corregir las percepciones erróneas sobre el Islam y los musulmanes. Atiende a 230 estudiantes, desde la escuela primaria hasta la secundaria, creando un entorno propicio para el crecimiento intelectual y espiritual.

Guiados por su dedicación a generar un cambio significativo, 10 comprometidos voluntarios de FBM Foundation participaron activamente en esta iniciativa. La intervención, además de consistir en la distribución de 18 computadoras, mesas, sillas y equipos de aire acondicionado, incluyó reparaciones ligeras y la organización y limpieza del laboratorio de informática de la escuela.

La fundación contó que este enfoque práctico transformó el entorno de aprendizaje, creando un espacio modernizado y acogedor donde los estudiantes pueden desarrollar las habilidades digitales necesarias para prosperar en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.

“La educación es la piedra angular del progreso. Al proporcionar a los estudiantes el equipo necesario, no solo estamos invirtiendo en su futuro, sino también en el futuro de nuestra sociedad. FBM Foundation se complace en ayudar a estas jóvenes mentes en su proceso de crecimiento, apoyando su camino para liderar con conocimiento y compasión”, mencionó Pepe Costa, representante de FBM Foundation en Filipinas.

FBM Foundation transmitió que ha mejorado significativamente la tecnología de la escuela, ayudando a cerrar la brecha digital y asegurando que los estudiantes de la comunidad islámica tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades educativas. Al invertir en tecnología e infraestructura, FBM Foundation refuerza la misión de la escuela ISCAG de mejorar la comprensión del Islam, a la vez que fomenta la armonía social y el diálogo intercultural. El apoyo brindado por FBM Foundation asegura que los estudiantes estén mejor preparados para convertirse en los líderes digitales del mañana y contribuir positivamente a la sociedad.