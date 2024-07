España: se aprobó el Plan de Inspección al Juego 2024-2026 en la ciudad de Valencia

La Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública publicó el reglamento que regirá durante el próximo trienio.

España.- La Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública aprobó el Plan de Inspección del Juego de la Comunidad Valenciana para el trienio 2024-2026. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución que aprueba el plan de periodicidad trienal, a modo de “herramienta apropiada para conocer el nivel de cumplimiento de la normativa vigente” y destinado a “perseguir y erradicar la práctica de los juegos prohibidos”.

El plan, en coordinación con la Delegación el Gobierno, adjudica a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comunitat Valenciana, la ejecución material de las funciones de inspección, vigilancia y control de las actividades del juego. La policía autonómica contará con la “colaboración” de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de personal funcionario de la Generalitat Valenciana, con la consideración de agentes de autoridad.

El ámbito territorial del plan abarca toda la comunidad, conforme a los programas determinados por la dirección general competente en materia de Juego. Entre las funciones del plan se incluye el acceso y la inspección de locales, máquinas, documentos y cualquier otro elemento necesario para verificar el cumplimiento de la normativa.

El plan de inspección se enfoca en siete programas específicos que abordan diferentes aspectos del control y la vigilancia de los establecimientos.

El Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Acceso a los Establecimientos de Juego tiene como objetivo proteger a los menores y a las personas con capacidades intelectuales reducidas, así como a aquellas inscriptas en el Registro de personas excluidas de acceso al juego. Prevé la realización de inspecciones tanto en establecimientos con control de acceso como en aquellos sin dicho control, para verificar el uso adecuado de máquinas de juego y apuestas.

El Programa de Vigilancia y Control de la Publicidad y los Elementos de Identificación Exterior de los Locales de Juego busca reducir la exposición a estímulos que inciten al juego, mediante la inspección de elementos identificativos y publicitarios en el exterior de los locales.

El Programa de Control de las Autorizaciones y Permisos de los Establecimientos de Juego y sus Titulares tendrá a su cargo verificar que los locales de juego estén debidamente autorizados y que toda la documentación cumpla con los requerimientos oficiales. Las inspecciones se centrarán en los permisos de funcionamiento, la titularidad del local y el control de aforo y puestos de juego autorizados.

El Programa de Control de los Periodos de Actividad de los Establecimientos de Juego controlará el horario de apertura y cierre de los locales. Las inspecciones serán en pos del cumplimiento de las fechas y horarios de apertura dispuestos por norma.

El Programa de Control de las Autorizaciones de las Máquinas y los Elementos de Juego Instalados en los Establecimientos de Juego se dedicará a asegurar que las máquinas y otros elementos de juego cumplan con los requisitos legales.

Ver también: España: presentan la nueva asociación de bingos de Valencia

El Programa de Control de Contadores de las Máquinas de Juego tiene como objetivo verificar que las máquinas cumplan con los requisitos de retorno en premios establecidos por la normativa vigente y recopilar datos sobre su recaudación. Para este fin, las inspecciones incluirán lecturas de los contadores de dichas máquinas.

Por último, el Programa de Control de Juego Ilegal se enfocará en proteger la seguridad de los jugadores y garantizar que la actividad de juego se desarrolle conforme a la Ley. Este programa implica intervenciones en locales no autorizados, control de actividades de juego por personas no autorizadas y supervisión de material de juego no autorizado.