España: duras críticas de los empresarios del juego español a los planteos de la ONCE

Diversas entidades que nuclean a partícipes de la industria salieron al cruce de la compañía estatal que pidió que la Ley del Juego de Castilla y León haga diferencias entre juego público y privado.

España.- La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) reclamó a la Junta de Castilla y León diferenciar en la futura Ley del Juego, que está ahora en trámite parlamentario, entre los operadores públicos y las casas de apuestas, los casinos y los establecimientos con máquinas tragaperras. Desde la entidad calificaron de “absurda” la comparación entre la Terminal Punto de Venta (TPV) que utilizan en exclusiva los vendedores de la ONCE como asistencia para ejercer su actividad con una tragamonedas u otro dispositivo en una casa de apuestas.

Tras estos dichos, diversas entidades que agrupan a los empresarios del juego privado en España salieron a rechazar esta postura. La primera en hacerlo fue el Consejo Empresarial del Sector del Juego Privado en España (CEJUEGO), que rechazó la postura de ONCE y esgrimió sus argumentos. Según detallaron, la ONCE comercializa sus productos en una amplia variedad de lugares, incluidas gasolineras, estaciones de tren e incluso hospitales, lo cual representa un riesgo mayor para la población que el que puede acarrear el juego privado.

Además, desde CEJUEGO, explicaron que las loterías instantáneas que comercializa ONCE son preferidas por jóvenes y menores, según el Informe de Adicciones Comportamentales del Ministerio de Sanidad y además, sus premios pueden ser más adictivos, ya que superan los establecidos para el juego privado. También destacaron que los productos de la ONCE están exentos del impuesto específico sobre el juego, mientras que el juego privado contribuye significativamente a la financiación de obras sociales.

A las críticas a la postura de la ONCE se sumó la Asociación de Empresarios de Salas de Juego de Castilla y León (SAJUCAL), la cual, a través de un comunicado bregó por que se respete el derecho de igualdad ante la ley de las instituciones tanto públicas como privadas.

«Hemos de mostrar nuestro absoluto desacuerdo con la verdadera pretensión de la ONCE, y que no es otra que la instalación de terminales que permitan la participación en los juegos de loterías de la reserva estatal en todo tipo de establecimiento abierto al público sin autorización de ningún tipo, a diferencia de la instalación de cualquier tipo de máquina en cualquier establecimiento de juego privado, sometida al régimen de autorización en todo caso», explicaron desde SAJUCAL.

Además, agregaron: «Una cosa es la apertura de establecimientos al público por parte de SELAE y ONCE, para la que no se necesita autorización autonómica y otra cosa bien distinta es la instalación de terminales por estas entidades públicas que permitan la participación en los juegos de loterías de la reserva estatal en cualquier establecimiento abierto al público, y ello sin la autorización de la Comunidad Autónoma, pretensión que contraviene varios informes de la propia Abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin olvidarse que ninguna de estas entidades tributa en Castilla y León, por lo que en modo alguno podemos estar de acuerdo con la pretensión de la ONCE».

La Mesa Intersectorial de Juego de Castilla y Leon también mostró su rechazo y catalogó como injustificadas las críticas de la ONCE sobre la futura regulación y sostuvo que el proyecto en trámite reproduce la normativa estatal vigente respecto al juego de la ONCE. Desde la entidad, explicaron que no comparten que se dote a la ONCE de privilegios para realizar su actividad en detrimento del sector privado.