Entrega de utilidades: la Lotería Nacional de Nicaragua aportó más de USD 600.000 a causas sociales en noviembre

La entidad realizó la entrega de utilidades correspondientes al ante último mes del año. Ya se cumplió con el 91.67 por ciento de la meta establecida para este 2024.

Nicaragua.- En el marco de la celebración de las Fiestas a la Purísima, Lotería Nacional de Nicaragua realizó la entrega de Utilidades correspondiente al mes de noviembre en el Centro de Desarrollo Infantil “Mildred Abaunza”.

Virginia Lorena Molina Hurtado, gerente general de la lotería, entregó cheques por un monto de C$ 12,250m (USD 329.000) a Johana Flores ministra del Ministerio de la Familia, adolescencia y niñez (MIFAM), y otro también por C$ 12,250m (USD 329.000) a Mayqueline López, co-directora del Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) para un total de C$ 24,5m (USD 659.000) dirigidos a los programas sociales.

“Lotería Nacional continua con el compromiso social con las familias nicaragüenses, hoy ese esfuerzo se refleja en las sonrisas de cada niña y niño que son protagonistas de los Programas Sociales que implementa nuestro gobierno. La restitución de los derechos de los mimados de la revolución, jóvenes deportistas y adultos mayores se logra gracias a ustedes que compran y confían en nuestros productos. Es por ello que los invitamos a seguir probando suerte con la Raspadita, Instacash y Lotería Ordinaria”, comentó Molina.

Desde la entidad explicaron que luego de esta entrega, se cumplió con con el 91.67 por ciento de la meta establecida para este 2024. Ese objetivo se espera sea cumplido en su totalidad una vez que se realice la entrega de las utilidades de diciembre, la cual se hará el próximo enero.

A su vez, la gerente general de Lotería recordó a los presentes que pueden comprar su billete del Sorteo Navideño, “El Gordo Cincuentón”, porque en esta navidad está en juego un Premio Mayor de C$ 50m (USD 1,3m), a realizarse el lunes 23 de diciembre a las 6:00 pm.