El regulador neerlandés multó a dos operadores de juegos sin licencia

El regulador de los juegos de azar reportó que Equinox Dynamic y Domiseda and Partners estaban apuntando ilegalmente a jugadores locales.

Países Bajos.- El regulador de juegos de azar neerlandés Kansspelautoriteit (KSA) emitió multas contra Equinox Dynamic y Domiseda and Partners, luego de descubrir que estaban apuntando a clientes en los Países Bajos sin una licencia de juego local. Por ello, cada uno deberá saldar una sanción por €900.000.

De acuerdo a lo comunicado, las multas se relacionan con el mismo sitio web: Orientxpresscasino.com, del que ambas compañías eran proveedoras. La KSA dijo que los jugadores de los Países Bajos pueden participar en juegos de casino online en el sitio, ver el sitio en el idioma holandés y realizar depósitos y retiros utilizando métodos de pago neerlandeses. Además, indicó que el sitio también tenía una dirección IP holandesa.

El dato: Equinox tiene su sede en Curaçao, mientras que Domiseda, en Eslovaquia; y ninguna tiene licencia emitida por el regulador neerlandés.

Equinox informó que ya tomó medidas para bloquear el acceso de los jugadores neerlandeses al sitio, a fin de cumplir con la ley local. Sin embargo, la KSA resaltó que la violación ya se había producido. También cuestionó que no había medidas de seguridad en el sitio, incluida la verificación de edad para garantizar que los clientes no fueran menores.

La KSA precisó: “Un proveedor autorizado de juegos de azar en línea incurre en costos para solicitar y mantener una licencia, que los proveedores ilegales de juegos de azar en línea no afrontan. Además, los proveedores ilegales no pagan ningún impuesto en los Países Bajos y no están restringidos en la conducción de sus negocios por las estrictas reglas de la Ley de Apuestas y Juegos y las regulaciones de licencias asociadas. “Esto permite a los proveedores ilegales ofrecer juegos de azar que están prohibidos para los titulares de licencias u ofrecer precios y bonos más altos”.

El presidente de KSA, René Jansen, aclaró: “El objetivo es crear un entorno seguro para las personas que quieren apostar en línea. Esto incluye tomar medidas estrictas contra los proveedores ilegales”.

Bingoal multado por fallas de autoexclusión neerlandesa

La semana pasada, la KSA multó al operador de juegos en línea Bingoal con €350 000 por violar las reglas de autoexclusión de los Países Bajos. En concreto, la empresa no consultó el sistema Cruks de los Países Bajos al registrar nuevos jugadores.

La consulta de Cruks es obligatoria desde la regulación del mercado de juegos de azar online en los Países Bajos, en octubre de 2021, aunque ha sufrido algunas interrupciones. La falla de Bingoal ocurrió durante tres días en junio de 2022, porque su certificado de infraestructura de clave pública -requerido por los operadores para consultar la base de datos- había expirado.