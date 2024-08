El programa de afiliados 1xBet invita a apostar en el partido entre Manchester United y Liverpool

Los expertos de 1xBet consideran favorito al Liverpool, pero el Manchester United no ha perdido contra los «Reds» en el Old Trafford en los tres últimos partidos.

Comunicado de prensa. – El 1 de septiembre, el Manchester United recibirá al Liverpool en el Old Trafford. Ambos equipos tienen grandes ambiciones, y una victoria sobre un rival clave al comienzo de la temporada es importante. Los principales partidos de la «English Premier League» (EPL) siempre atraen la atención de los aficionados de todo el mundo, lo que garantiza altos ingresos para todos los participantes del programa de afiliados 1xPartners.

Reestructuración del Manchester United

El Manchester United prosigue su reestructuración bajo sus nuevos propietarios. Los «Red Devils» han reforzado su defensa con Matthijs de Ligt, Leny Yoro y Noussair Mazraoui, mientras que Joshua Zirkzee se ha convertido en una opción de ataque. Todos en el club quieren una cosa: devolverle al United a su antigua gloria.

Sin embargo, la reestructuración requiere no solo reforzarse, sino también vender jugadores innecesarios. A pesar de los activos intentos de encontrar compradores para Jadon Sancho, Harry Maguire y Victor Lindelöf, el club no lo ha conseguido. La mala temporada pasada no tuvo el mejor efecto en su demanda, como tampoco afectó al beneficio de los traspasos de Aaron Wan-Bissaka y algunos futbolistas jóvenes.

Una nueva era en Liverpool

La temporada 2024/25 marca el comienzo de una nueva era para el Liverpool. Jurgen Klopp ha sido sustituido por Arne Slot, un entrenador ambicioso y con talento. Los dos técnicos tienen visiones similares del fútbol, por lo que los jugadores se adaptan rápidamente a las nuevas exigencias. El club confía en que la plantilla actual pueda ganar el título

Los «Reds» han conservado su plantilla principal y solo han fichado a Giorgi Mamardashvili, que pasará esta temporada cedido en el Valencia.

Arne Slot tiene a su disposición un equipo experimentado y equilibrado. El entrenador puede confiar en los líderes Mohamed Salah y Virgil van Dijk

Qué esperar

El Manchester United y el Liverpool jugaron durante los entrenamientos de pretemporada, y los muchachos de Arne Slot se impusieron por 3-0. Los «Reds» también empezaron la temporada con confianza y no le dieron ninguna oportunidad de marcar a Ipswich y Brentford. El Manchester United demostró notables progresos a la hora de presionar y construir ataques, pero no tuvo éxito en los partidos contra el Fulham y el Brighton.

El partido promete ser interesante y emocionante, ya que ambos equipos juegan a un ritmo alto y quieren dominar el campo. Los expertos de 1xBet consideran favorito al Liverpool, pero el Manchester United no ha perdido contra los «Reds» en el Old Trafford en los últimos tres partidos.

Erik ten Hag y Arne Slot prestan gran atención a las tácticas, por lo que sus ideas poco convencionales pueden decidir la suerte de la lucha.

