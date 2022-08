El presidente de AGEO niega que la gente juegue más en épocas de crisis

Serafín Portas de la Asociación Gallega de Empresas Operadoras negó el mito que indica que en épocas de crisis la gente juega más.

España.- El recientemente reelecto presidente de la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO), Serafín Portas, brindó una entrevista en la que compartió su preocupación acerca del futuro del juego presencial y su posición acerca de la Ley del Juego de Galicia, entre otros puntos.

Portas le dijo al medio local Atlántico que “va a ser difícil que el sector vuelva a parámetros antes de la pandemia porque ha habido muchos cierres de hostelería” y el 95 por ciento de su negocio está en este sector. En ese sentido, aseguró que se prevé una crisis del consumo con el fin del verano y aseguró que “el dicho de que cuando en época de crisis la gente juega más, es absolutamente falso”.

Respecto a la Ley de Juego de Galicia, el titular de AGEO dijo que la ley actual, que es de 1985, es un ejemplo y duró mucho tiempo: “Nosotros realmente lo que queríamos no es una ley nueva, sino que la actual se ajuste a la realidad de ahora, pero si la Xunta cree que hay que poner en marcha una nueva pues adelante”, afirmó.

Portas hizo referencia al juego online y aseguró que es “totalmente complementario” al juego presencial y destacó que el juego presencial tiene otras preocupaciones como es el tema de la publicidad: “Notamos que no se aplica el mismo criterio a otros juegos públicos o semipúblicos y el juego es juego. Creemos que se debe aplicar el mismo rasero para todos, si no puede haber publicidad del juego privado, tampoco del online ni público, porque si no, jugamos con distintas cartas y no podemos competir”, manifestó.

Portas, además, es CEO de Recreativos Portas, compañía fundada en 1975 y toda una referencia dentro del sector recreativo gallego, y preside AGEO desde 2004. Como gran conocedor de la industria, sostuvo que “no es optimista respecto a lo que se avecina para septiembre”.

En ese sentido, trazó un mapa de situación. Dijo que en el año 90 en Galicia había 20.000 máquinas tipo B, tragamonedas, en locales de hostelería. Este año hay 8.602 y 3.600 bajas temporales. Además, aseguró que hay un número de establecimientos limitados por la Xunta, “tenemos tres casinos, doce autorizaciones de bingo, con 11 operativos; 118 salones, 114 salones operativos y 39 casas de apuestas”.

“Esa es la oferta del juego y a pesar de eso se nos acusa de que es desmesurada”, sostuvo y agregó que tomando como referencia los establecimientos de juego por población es el índice más bajo de España: “Está cambiando el modelo de negocio, la tasca tradicional se está reconvirtiendo en gastrobares, y una máquina no es rentable, por eso hay este volumen de bajas temporales”.

Respecto a la mala imagen que suele tener el sector, Portas dijo: “Creo que parte de culpa de ese rechazo la tenemos nosotros, porque no hemos sabido comunicar, también estamos muy limitados, pero algo hemos hecho mal”.

Sin embargo, también habló acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación: “Se ha creado un impacto social por informaciones creadas interesadamente a favor algunos colectivos de juegos semipúblicos y públicos y en contra del juego privado”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que hay que basarse en datos y precisamente una de las cosas que piden es el observatorio del juego que viene en la nueva ley, para que se generen datos de la propia Administración.

Por último, respecto a los objetivos a corto y mediano plazo, Portas le dijo a Atlántico que uno de los principales es que la ley futura del juego gallega si sale, que salga con consenso, “preservando la protección de los colectivos vulnerables, que nos dé una perspectiva a 20 años por lo menos para seguir generando puestos de trabajo y riqueza”. Agregó que son 195 empresas operadoras con 1.200 empleos directos y miles indirectos: “Pagamos un peaje y queremos que se revierta en minimizar el daño, mediante formación. Nosotros nos ofrecemos a dar charlas”, cerró.

