El Hipódromo de Palermo potencia su oferta

El casino que se encuentra dentro del establecimiento hípico presentó nuevas propuestas de juego.

Argentina.- Las salas de slots y de ruletas electrónicas del Hipódromo de Palermo suman más opciones de entretenimiento. Es que, en esta mitad de año, el establecimiento incorporó máquinas de última generación y nuevos juegos, además de potenciar su oferta de ruletas electrónicas.

En las redes sociales del Hipódromo publicaron: “Incorporamos más de 600 máquinas nuevas en nuestro casino” e invitaron a los visitantes a descubrir los juegos de Ainsworth, Zitro e IGT distribuidos en sus tres salas. “Viví una experiencia emocionante, con diseños únicos, premios increíbles y la última tecnología”, continúa el posteo.

Las nuevas máquinas de Ainsworth son: Bier, bier, bier!, Wings of fortune, March of the zombies, Lucky Haul y Lucky Empress con monitor curvo, pantalla táctil de última generación y sistema de sonido premium.

A su vez, explican que las nuevas máquinas de Zitro cuentan con dos progresivos, dos jackpots y otorgan juegos gratis en el primer piso de la Tribuna Nueva.

Desde el Hipódromo también presentaron la “Super Cabina millonaria”. Del 20 de julio al 24 de agosto los visitantes pueden ser parte del sorteo para ingresar a la cabina y ganar hasta AR$2m. Los sorteos se realizarán el 23 de agosto. Los ganadores recibirán una invitación para asistir el jueves 24 de agosto a La Noche de Palermo e ingresar a la cabina.

Por otra parte, desde la empresa aseguraron que ampliaron la variedad de ruletas electrónicas a las que pueden acceder los jugadores en sus salones ya que “trabajan constantemente para brindar una oferta única de entretenimiento”, declararon.

“Se pueden encontrar opciones para todos los gustos con máquinas de última generación y tecnología en cada sector del Casino”, señaló la empresa en un comunicado.

En el Salón Torterolo se encuentra la Diamond Dual Roulette, que ofrece la posibilidad de jugar dos juegos de ruleta en la misma pantalla, al mismo tiempo. El juego se compone de dos generadores de ruleta de diferentes colores que funcionan en conjunto, dando la oportunidad de jugar más giros sin tener que esperar al reloj de apuestas.

También, dentro de ese mismo salón se pueden encontrar juegos muy buscados como Blackjack y Baccarat; y en el centro hay una ruleta en denominación dólar de ocho posiciones.

A su vez, dentro del Salón Leguisamo hay seis mesas que varían el valor del crédito, desde los AR$10 (USD0.037) a AR$100 (USD0,37), con 12 posiciones cada una. Además, cuenta con una mesa de BlackJack, otra de Baccarat, y ruletas individuales.

Por su parte, el Salón WAN tiene varias ruletas donde se destaca la Golden Ball: una ruleta que cuenta con animación “de vanguardia”. Tiene una “apuesta misteriosa” y en forma optativa que permite ganar apuestas de hasta 150 a 1 cuando se lanza aleatoriamente la bola dorada.

Asimismo, se puede encontrar la Diamond Dual Roulette y un Blackjack de gran tecnología que da la posibilidad de jugar hasta tres apuestas en simultáneo. Otra de las opciones que hay en el Salón Wan es el Sic Bo que funciona con una mesa vibratoria que hace agitar los dados. Los dados tienen un peso uniforme y están equipados con chips que son capaces de ser leídos y de mostrar los resultados de cada tirada, detallaron desde el establecimiento.

Mientras tanto, en la Sala Dólar hay una mesa de la marca AlfaStreet de ocho posiciones con un valor de USD1 el crédito. Asimismo, el sector cuenta con siete máquinas de ruletas individuales.

“El Hipódromo de Palermo brinda a diario una alta calidad de servicio en las salas, con atención personalizada, así como también promueve constantemente la concientización del juego responsable poniendo a disposición de todos los visitantes las herramientas necesarias para divertirse sanamente”, destacaron las autoridades del casino.

