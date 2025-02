El Hipódromo de La Zarzuela da inicio a una nueva temporada

El próximo 2 de marzo comenzará la temporada 2025 en el recinto madrileño, con un programa de cinco carreras.

España.- El domingo 2 de marzo comenzará la nueva temporada deportiva 2025 de Hipódromo de La Zarzuela. La primera jornada del año contará con un programa de cinco carreras, además de actividades para toda la familia, y una variada oferta gastronómica.

Desde el hipódromo informaron que las carreras en la pista madrileña comenzarán a las 12, y se disputarán en intervalos de 35 minutos cada una. La prueba más destacada del día es el Hándicap Opcional, una de las citas más importantes para los potros y potrancas de tres años sobre una distancia de 1.600 metros.

Además, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica con distintos food trucks en los jardines del hipódromo. Durante la jornada, habrá actividades para los más chicos, como paseos en ponys.

La jornada comenzará con el Premio Pablo Font, Made In Spain, para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado ninguna carrera, sobre una distancia de 1.200 metros. Seguirá el Premio Conchita Mínguez, Made In Spain, reservado a los potros y potrancas de tres años no ganadores, sobre 1.600 metros.

Luego se disputará el Premio Peña Ramiro, Made In Spain, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, en el que participarán 12 purasangres sobre un recorrido de 1.800 metros. La cuarta carrera corresponderá al Premio Luis De Goyeneche, Made In Spain, sobre 1.800 metros. La prueba más destacada se disputará en la quinta y última, el Premio Hándicap Opcional (Categoría B), Made In Spain, para potros y potrancas de tres años.

Calendario 2025

El calendario deportivo del Hipódromo de la Zarzuela para 2025 contará con 239 carreras de caballos en sus tres temporadas. Serán un total de 47 jornadas, que incluyen 39 del circuito SELAE y 8 jornadas propias.

La temporada de primavera comenzará el 2 de marzo y se extenderá hasta fines de junio, con realizarán 18 jornadas de carreras. En tanto, el 26 de junio comenzará la temporada de verano y contará con 13 jornadas de carrera. La temporada de otoño tendrá 14 jornadas comenzando el 3 de septiembre, seguida del jueves 11. El 2025 terminará con dos jornadas invernales de Family Day los días 23 y 28 de diciembre.