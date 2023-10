El recinto hípico realizará la celebración el domingo 22 de octubre con un gran programa de seis carreras.

España.- Este domingo 22 de octubre el Hipódromo de La Zarzuela celebrará su 82º aniversario con un gran programa de seis carreras. La actividad comenzará por la mañana y las carreras se disputarán en intervalos de 35 minutos.

En el marco de dicho aniversario, la cuarta carrera acogerá el Gran Premio 82º aniversario del Hipódromo de Zarzuela (1941-2023), patrocinado por Santander Private Banking (categoría A) y que estará reservado a las yeguas de tres años en adelante. En la competición, un lote de diez candidatas de buen valor se enfrentarán sobre los 1.600 metros de recorrido del trazado madrileño y lucharán por los 24.000 € de premio.

La Banda de Clarines y Timbales del Grupo de Caballería de la Guardia Civil escoltará a la yegua ganadora de este gran premio. Tras la entrega de trofeos, realizarán una exhibición en la pista, delante de las tribunas.

Otro de los premios más importantes de la mañana será el Premio Young Tiger (Categoría B), Made In Spain, en la quinta carrera, en el que se enfrentarán siete caballos y yeguas de tres años en adelante sobre 1.800 metros. Es la prueba preparatoria del próximo GP Román Martín que se disputará el domingo 5 de noviembre.

El predio abrirá sus puertas a las 11 de la mañana para disfrutar de una jornada de celebración. Habrá propuestas gastonómicas en las barras del recinto así como también en los food trucks repartidos en los jardines. Para los más chicos, habrá una zona de juegos y paseos en pony.

El predio hípico se inauguró el 4 de mayo de 1941 y fue evolucionando a nivel deportivo y cultural, formando parte de la vida social de Madrid. Tras su cierre en 1996, la reapertura se produjo el 23 de octubre de 2005 y en octubre de 2009 las tribunas fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. Está considerado un referente a nivel nacional e internacional.

Cronograma de las carreras

Primera carrera: Premio Camprodón (1942) Patrocinado por Exterior Plus (Categoría C), dentro del programa Made In Spain, contará con cinco potros y potrancas de dos años y una distancia de 1.400 metros.

Segunda carrera: Premio Infanta Isabel (Categoría C), Made In Spain. Un hándicap sobre 2.200 metros para caballos y yeguas de tres años en adelante en el que se enfrentarán nueve ejemplares.

Tercera carrera: Premio Victoria Eugenia (Categoría C), Made In Spain, un hándicap reservado a los potros y potrancas de tres años que no hayan ganado un premio de 21.000 €, sobre una distancia de 1.800 metro.

Sexta carrera: Premio Hermanos Viñals, Made In Spain, un hándicap de 1.200 m. en línea recta en el que saltarán a la pista siete purasangres, caballos y yeguas de tres años en adelante.

Temporada de otoño

La temporada de otoño en el hipódromo arrancó el 8 de septiembre. Esta temporada se celebraran 13 jornadas cargadas de espectáculo, con un total de 80 carreras de caballos. Las mismas se desarrollan a lo largo de las próximas semanas y hasta el 19 de noviembre.