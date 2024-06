El gobierno de la provincia de Salta conformó una mesa de trabajo para combatir el juego online juvenil

El equipo intersectorial está compuesto por trabajadores de distintos organismos del Estado y las universidades.

Argentina.- A raíz de un pedido del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se avanzó en la provincia con la creación de una mesa de trabajo multisectorial con el objetivo de abordar la problemática del juego online juvenil.

La mesa de trabajo está compuesta por los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Turismo y Deporte, Seguridad y Justicia, la Secretaría de Modernización, el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (EnReJA), el Colegio de Trabajadores Sociales y las universidades.

Todos ya vienen trabajando esta problemática, el objetivo es aunar esfuerzos y planificar acciones conjuntas. La intención es que a través de la unión de los diversos estamentos estatales se proceda a una solución más amplia de la problemática y lograr pensar estrategias conjuntas con mayor poder de impacto.

Durante la reunión, se trataron temas de prevención y contención a las víctimas tanto para los niños y adolescentes como para las familias y docentes. Además, se habló sobre las diferentes acciones que ya vienen realizando estos organismos e instituciones. Las reuniones continuarán, así como las diferentes acciones que se van diseñando.

De esta primera reunión participaron: la secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, Analía Guardo junto a su equipo, representantes del programa de Orientación Escolar (POE), Directores de Nivel; la directora general de Enlace Legislativo e Institucional, Julieta Perdigón; el titular de la Agencia Provincial de la Juventud, Tane Da Souza; secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel; secretaria de Primera infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi; el secretario de Modernización, Martín Güemes; representantes de la Secretaría de Deporte; representantes de EnReJA; representantes de la UCASAL y representantes del Colegio de Trabajadores Sociales.

EnReJA denunció a más de 200 portales de apuestas online ilegales

El vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (EnReJA), Adrián Amen, aseguró que en los últimos dos años se efectuaron 241 denuncias por páginas de apuestas online, pero la justicia demora en los oficios.

“Parecía que jugaban un partido de tenis donde la denuncia iba y venía por las fiscalías para ver cuál se declaraba competente”, señaló el funcionario y, en comunicación con el medio local FM Aries.

Asimismo, reconoció la dificultad para ejercer el control en las redes sociales respecto a la publicidad sin la leyenda “el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”, pero aseguró que se tomarán recaudos. “En redes sociales no lo hemos advertido, pero vamos a ver al tema”, reforzó. Además informó que en la ley no está reglamentada la sanción para aquellos licenciatarios infractores.

Amen advirtió que hasta ahora no tuvieron respuesta respecto a una denuncia realizada recientemente contra diez personas que llegaron hasta la provincia buscando cajeros para la captación de personas a estas páginas no autorizadas: “Ellos ya se fueron a sus provincias y todavía no se avanzó en la causa. También necesitamos que el Poder Judicial entienda la problemática y actúe rápidamente”, alertó.