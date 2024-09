El gobierno colombiano lleva al Congreso una reforma tributaria que incluye un nuevo impuesto para el juego online

El gobierno busca imponer, entre otros puntos, un IVA del 19 por ciento a las apuestas online.

Colombia.- El Gobierno colombiano presentó este martes 10 de septiembre ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, que busca tapar el déficit de COP12billones (USD2.800m) en el presupuesto de 2025. Entre las novedades del proyecto de ley está el subir los impuestos a las plataformas de juegos de azar, un punto que puso en alerta al sector.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó en declaraciones a la prensa: «Es una ley para complementar el financiamiento del presupuesto de 2025 por 12 billones de pesos y tiene tres grandes ejes: El primero, unos estímulos a la reactivación económica; segundo, la identificación de unas nuevas fuentes de ingreso tributario, y tercero, un ajuste en la regla fiscal».

El Congreso colombiano debe aprobar en estas semanas el presupuesto de 2025, con la negativa de la mayoría de la oposición que incluso insiste en que el déficit es mayor a esos 12 billones de pesos.

El presidente Gustavo Petro advirtió: «Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el Gobierno lo decreta». El nuevo proyecto de reforma tributaria busca «reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa» y financiar «el desbalance con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por internet y la reducción de exenciones».

El proyecto propone un IVA del 19 por ciento para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Hoy las plataformas no pagan ese impuesto y quedarán al mismo nivel que los juegos localizados (casinos).

En las justificaciones del proyecto, el gobierno dice: «Los juegos de azar se pueden considerar como bienes de lujo. A diferencia de los bienes esenciales, como los alimentos y los medicamentos, que forman parte de la canasta básica, los juegos de azar no son necesarios para la vida cotidiana ni para el bienestar fundamental de las personas. Al gravar estos bienes de lujo con IVA, se asegura que quienes tienen la capacidad de participar en estos servicios contribuyan de manera progresiva a la administración tributaria, sin afectar a quienes no participan en estas actividades. Un aspecto clave de los juegos de azar es su naturaleza inelástica. En términos económicos, esto significa que la demanda por estos servicios no se vería significativamente afectada por cambios en el precio, como podría ser un incremento debido a la aplicación del IVA».

Y agrega: «La actual exclusión del IVA para los juegos de azar en línea crea una distorsión en el mercado. Esto porque estos servicios digitales disfrutan de un tratamiento preferencial en comparación con los establecimientos físicos que ofrecen juegos de azar y que ya están gravados con este impuesto. Esta diferencia en la carga tributaria puede dar lugar a una competencia desleal y a distorsiones de mercado, donde los consumidores podrían optar por plataformas en línea para evitar el pago de impuestos, afectando negativamente a los operadores físicos que cumplen con sus obligaciones fiscales».

Asimismo, el documento explica que «al aplicar el IVA a las plataformas en línea se igualan las condiciones del mercado, promoviendo una competencia justa y equilibrada entre todos los operadores, independientemente del canal a través del cual ofrezcan sus servicios».

Según la exposición de motivos del Ministerio de Hacienda, «gravar los juegos de azar en línea generaría ingresos tributarios del orden de $2,1 billones en 2025 y no tendría impactos inflacionarios en la economía».

Ver también: Las loterías colombianas incrementaron un 25% las transferencias para los fondos de salud

La reacción del sector

Cuando se conoció la intención del Ejecutivo de implementar este impuesto, desde el sector del juego se manifestaron firmemente en contra de la medida tributaria. La Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) emitió un comunicado en el que aseguró que «un impuesto ahora haría inviable el sector de juegos online» en Colombia.

En ese sentido, afirmaron que una nueva carga los dejaría sin aliento para ayudar a mover la economía y, principalmente, aportar a la salud, ya que este tipo de actividad pone parte de la financiación del sistema.

Por otra parte, en el comunicado, Fecoljuegos hizo referencia al efecto que podría tener la implementación del impuesto sobre el empleo, ya que, según las estadísticas presentadas por la federación, la actividad genera más de 150.000 empleos entre directos e indirectos entre operadores de juegos online y demás empresas que hacen parte de la cadena valor, donde muchos son población vulnerable, madres cabeza de hogar, población diversa o con situación discapacidad.

En el reclamo, desde Fecoljuegos alertaron la ausencia del Estado en el control de los sitios ilegales: «El sector actualmente enfrenta un creciente fenómeno de ilegalidad. Hay numerosas plataformas de apuestas que no cuentan con autorización del regulador, afectando no solo la seguridad del jugador y las finanzas públicas sino compitiendo de manera desleal con las 15 plataformas legales», sostuvieron en la carta.

Por su parte, Juan Carlos Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos), dijo que el impuesto se le trasladarían directamente al consumidor, que hoy tiene un retorno de entre el 90 y 95 por ciento, lo que significa que de cada peso apostado entre 90 y 95 centavos retornan al público apostador, y si aplican el impuesto pasaría a ser del 78 por ciento aproximadamente.

«Los apostadores preferirán apostar en plataformas internacionales que no les cobran el IVA y que garantizan el mismo retorno que hoy día tienen con las empresas que ofrecen el servicio de entretenimiento en Colombia. Esos recursos que hoy recaudan para la salud irían a empresas que ni tributan en Colombia ni operan legalmente en el país», agregó Restrepo.

«Me parece una medida equivocada grave que va a golpear los ingresos que hay hoy para la salud de Colombia porque la operación de juegos online ha ido creciendo de manera muy importante sus recursos y sus aportes al sector salud; estos serán los que se vean más golpeados aparte de que posiblemente muchas empresas se hagan totalmente inviables en su operación en el país», cerró el presidente de la Asociación.