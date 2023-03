El director de CEJUEGO vuelve a defender al sector

Alejandro Landaluce del Consejo Empresarial del Juego negó que haya datos alarmantes vinculados al juego en el último informe de adicciones comportamentales.

España.- Alejandro Landaluce, director del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), la asociación que representa aproximadamente a un 70 por ciento del sector del juego privado en España, brindó una entrevista a un medio local donde desmintió el estado de alarma manifestado desde el Ministerio de Consumo.

En la entrevista con el programa “La Alternativa” de Canal 7NN, Landaluce dijo acerca del nuevo Informe de Adicciones Comportamentales 2022, que los resultados del mismo son “bastante sensatos”, con unas cifras constantes en el tiempo, “e incluso diría que a la baja”, agregando que los datos que arroja el informe “son muy claros: No hay razones para la alarma como se está diciendo desde el Ministerio de Consumo”, asegurando que desde la cartera interpretan los datos de forma “errónea”.

El empresario aprovechó la oportunidad para desmentir que el juego esté creciendo en época de crisis, ya que, según sus datos, la inversión del ocio y entretenimiento decae “y no olvidemos que venimos de dos crisis muy importantes”.

Asimismo, demostró que los juegos más practicados por la población, y que más riesgos tienen de poder desarrollar un trastorno del juego, son los del juego público como Lotería, Primitivas y Rascas y señaló que desde el juego privado se cuentan con controles de acceso y de registros de autoprohibidos para evitar que los grupos vulnerables entren en un establecimiento de juego.

En ese sentido, dijo que es algo que no ocurre en el juego público: “Cuando una persona te vende un boleto por la calle, no comprueba si estás en un listado de autoprohibidos. Hay una serie de controles muy importantes dentro del sector privado, que no lo hay en el público”, enfantizó el empresario.

“España es de los países que menos trastorno del juego presenta, con un 0,4 por ciento estable, pero que además ha ido disminuyendo en los últimos años”, dijo Landaluce en “La Alternativa”, remarcando que el gasto medio por persona en España está incluso en la parte baja de la media europea.

A su vez, el titular de CEJUEGO dijo: “El 88 por ciento de todo el juego en España es presencial, regulado por las Comunidades Autónomas, y sólo el 12 por ciento es competencia estatal. Sorprende porque la gente no lo sabe y esto hace que triunfen estos comentarios alarmistas que no corresponden con la realidad”.

Para finalizar, Landaluce señaló que “todos los datos, analizados con objetividad, te dicen que ese motivo de alarma que se pretendía, llegando a decir que este sector ‘es la jungla’, es todo lo contrario”.

