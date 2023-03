El Casino Gran Madrid entrega “fichas huérfanas” para obras benéficas

El Casino Gran Madrid le entregó al Ayuntamiento de Torrelodones más de EUR 6.300 de las “fichas huérfanas”.

España.- Las autoridades del Casino Gran Madrid de Torrelodones y representantes del Ayuntamiento encabezaron el acto de entrega de un cheque de parte del casino para colaborar con obras sociales en Torrelodones.

Un año más, la directora general del complejo, Paula Arriaga, le entregó al alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, y a la concejal de Hacienda, Ana María Núñez, EUR 6304,54, cantidad correspondiente a las llamadas “fichas huérfanas”.

Las llamadas “fichas huérfanas”, son aquellas que, a lo largo del año, se extravían en las diferentes salas de juego o bien fueron olvidadas por los jugadores sobre las mesas de juego. Generalmente las encuentran los servicios de limpieza y no tienen dueño, por lo tanto, al no haber sido canjeadas, es un dinero que no se puede adjudicar la banca.

De acuerdo con el artículo 43.4 del “Reglamento de Casinos de Juego”, estas fichas deben ser registradas en el “Libro de Registro de Huérfanas”, donde consta el lugar, la fecha y la hora exacta en la que se recogieron cada una de ellas, además de su importe y cualquier otro dato que pueda ser considerado de interés.

El “Reglamento de Casinos de Juego” también obliga a que esta cantidad sea entregada al ayuntamiento de la localidad, en este caso el de Torrelodones, para que éste lo destine a “obras de asistencia social o beneficiaria“, por lo que, al igual que en ocasiones anteriores, se invertirá en proyectos sociales.

