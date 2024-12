Desmentida oficial: la presidenta de México negó que se vaya a modificar la Ley de Juegos y Sorteos

Claudia Sheinbaum desestimó los dichos de Ricardo Monreal acerca de la redacción de una nueva norma, aunque anunció que su gobierno se acercará al sector para trabajar en la prevención de delitos.

México.- El Gobierno Federal no tiene en puerta una nueva ley para regular los casinos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene la tarea de acercarse con los dueños de este tipo de establecimientos para evitar actos de corrupción, pero que eso no implica la redacción de una nueva ley, algo que, insistió, no está entre las intenciones de su gobierno.

En conferencia de prensa, la flamante presidenta mexicana negó que se aliste una nueva Ley de Juegos y Sorteos, como lo aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que la mandataria enviaría dicho proyecto a fin de acabar con las extorsiones y abonar a mejorar la recaudación fiscal.

«Ella (Sheinbaum) planteó que, en los próximos días o semanas, el Poder Ejecutivo estaría enviando una iniciativa de una nueva ley de juegos y sorteos, ya que desde 1946 no se modifica«, había dicho Monreal Ávila, generando expectativa por los cambios que esto podría significar para la industria de los juegos de azar en México, aunque la presidenta ya desacreditó esta versión.

“No, en este momento no hay una ley nueva; lo que sí es que Rosa Icela, está hablando con quienes son dueños de los casinos para, si hay corrupción, que se informe de inmediato para que se eviten estos esquemas que podrían todavía haber en algunos servidores que se quedaron de la época del pasado, previo a que llegara el Presidente López Obrador”, dijo en conferencia Sheinbaum, echando por tierra los rumores sobre una nueva norma. Incluso, la presidenta aclaró que a pesar de que la actual ley relativa a estos establecimiento ya es antigua, no se tiene aún alguna propuesta para modificarla.

Cabe destacar que a finales de 2018, en los últimos días del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se concedió una prórroga de 15 años a la Administradora Mexicana de Hipódromo, con la que se extendió el permiso para la operación de más de medio centenar de casinos hasta 2033.

Por el momento, entonces, el gobierno mexicano no avanzará en ningún tipo de reforma legislativa, pero sí en la búsqueda de ejercer un mayor control sobre el funcionamiento de los actuales establecimientos a fin de evitar que se produzcan delitos. La modificación de la ley, en tanto, quedará en suspenso.