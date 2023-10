CT Interactive anuncia un acuerdo con Wplay

A través de este acuerdo, los títulos de tragamonedas de CT Interactive estarán disponibles para que los disfruten los jugadores de Wplay.

Comunicado de prensa.- CT Interactive, el proveedor líder de juegos en línea, ha firmado un acuerdo de distribución exclusiva con Wplay. Martin Ivanov, director de Desarrollo de Negocios para América, comentó: “El mercado colombiano es un paso importante hacia la expansión de CT Interactive en LatAm. Estamos orgullosos de poder aumentar nuestra presencia allí a través de una asociación con un operador tan respetado como Wplay”.

Wplay es una conocida plataforma de juegos en línea que ofrece una amplia gama de juegos, incluidas apuestas deportivas, juegos de casino y más. La plataforma se ha consolidado como un actor líder en el mercado latinoamericano, con fuerte presencia en Colombia y otros países de la región.

Diego Verano, director de desarrollo de negocios para América Latina de CT Interactive, comentó sobre el acuerdo diciendo: “Estamos entusiasmados de asociarnos con Wplay y llevar nuestros juegos a sus apostadores. Este acuerdo nos permitirá brindarles a los usuarios en Colombia una experiencia única y experiencia de juego atractiva. Esperamos una asociación larga y exitosa con Wplay”.

A través de este acuerdo, títulos de tragamonedas como 40 Treasures, Lucky Clover, HOT 7’s X 2, Chilli Fruits, Duck of Luck, 20 Star Party, Lord of Luck, Dark woods, Moon Lord, Monkey Sevens, Pick The Pig, Three Nymphs Wizard Blizzard y muchos más estarán disponibles para que los disfruten los jugadores de Wplay.

Al comentar sobre el acuerdo de distribución exclusiva con CT Interactive, Roberto Calo de Wplay dijo: “Estamos encantados de colaborar con CT Interactive y ofrecer a nuestros clientes acceso a su impresionante cartera de juegos. Estamos seguros de que esta asociación mejorará aún más nuestra posición en el mercado y proporcionar una experiencia de juego emocionante para nuestros jugadores”.

